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بيلاروس تهدد بـتدابير انتقامية في حال نشر أسلحة نووية في بولندا 

بيلاروس تهدد بـتدابير انتقامية في حال نشر أسلحة نووية في بولندا 
الجمعة ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٩ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية البيلاروسي، فلاديمير ماكي، يوم الجمعة إن مينسك تدرس اتخاذ تدابير انتقامية صارمة لنشر الترسانات النووية على أراضي بولندا والدول المجاورة الأخرى.

العالم - اوروبا

وقال ماكي في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا" الروسية: "إذا تم نشر الأسلحة النووية بالفعل على أراضي البلدان المجاورة لنا، فيمكننا اتخاذ خطوات أكثر صرامة".

وعندما سئل عما إذا كانت "الخطوات الأكثر شمولية" تعني نشر أسلحة نووية على أراضي بيلاروس، قال ماكي إنه "لا يمكن لأحد استبعاد أي شيء في الوقت الحاضر، لذلك أعتقد أن قادتنا ناقشوا مثل هذه الخيارات أيضا".

وقال الرئيس البولندي أندريه دودا غازيتا بولسكا، مؤخرا إن غياب الأسلحة النووية في بلاده يمثل مشكلة، وإن مسألة نشر الأسلحة النووية الأمريكية في بولندا مفتوحة.

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بيلاروس تهدد بـتدابير انتقامية في حال نشر أسلحة نووية في بولندا 

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