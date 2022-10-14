ما أبعاد اخفاق البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس جديد للجمهورية؟

العالم – ما رأيكم

وقال إعلاميون وسياسيون لبنانيون ان البرلمان اللبناني سيشهد عدة جلسات لإنتخاب رئيس للجمهورية وذلك لعدة أسباب.

وأضاف الإعلاميون والسياسيون اللبنانيون أن السبب الأول هو أن الافرقاء في الداخل لم يتفقوا بعد على أسماء معينة لانتخاب رئيس للجمهورية. وأكدوا أن طرح إسم ميشال معوض يأتي بطلب أميركي بدعم سعودي ومن أجل القول بأن لهم مرشح لانتخاب رئيس للجمهورية.

الإعلاميون والسياسيون اللبنانيون أشاروا الى أن انتخاب رئيس للجمهورية لن يتم إلا عبر توافق بين القوى السياسية خارج البرلمان. وأضافوا أن لبنان أمام مشهد شغور سدة الرئاسة أمام حكومة مستقيلة أو غير كاملة الصلاحيات ولن تكون هناك حكومة حتى لو اعتبر البعض أن ترسيم الحدود يمكن أن يمهد لحكومة هذا غير صحيح.

الإعلاميون والسياسيون اللبنانيون أضافوا انه أصبح انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان ليس بعيد المنال وأن هناك أمل أن يرى اللبنانيين صورة مغايرة عما شاهدوه في الجلسات السابقة للبرلمان.

وأضاف الإعلاميون والسياسيون اللبنانيون ان الكل يتحدث عن رئيس توافقي ولا يتحدثون عن رئيس يعلّي السقف في مواقفه مشيرين الى ان الواقع يشير الى أن أي رئيس يخدم الوطن مكتوب له الفشل قبل الانتخاب.

بدورهم قال نواب في البرلمان اللبناني ان البرلمانيين اعتادوا على مثل هذا المناخ في عدم التوافق على اختيار رئيس للجمهورية.

وأضاف النواب اللبنانيون ان الظروف لم تنضج بعد في موضوع الاستحقاق الرئاسي لان اعضاء البرلمان لم يصلوا الى توافق في بلد المفاجآة.

النواب اللبنانيون قالوا انهم طرحوا موضوع التوافق لأن البلد اليوم محكوم بالتوافق بين مكوناته منذ بدأ الصراع على السلطة.

ما رأيكم؟

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