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اليمن: تحالف العدوان يحتجز سفينتي وقود جديدتين

اليمن: تحالف العدوان يحتجز سفينتي وقود جديدتين
الجمعة ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٠ بتوقيت غرينتش

احتجز تحالف العدوان الأمريكي السعودي، الخميس، سفينتي وقود ومنعها من دخول ميناء الحديدة على الرغم من حصولها على تصاريح أممية، وبذلك يرتفع عدد السفن التي يحتجزها العدوان إلى أربع سفن وقود.

العالم - الیمن

وقال المتحدث الرسمي لشركة النفط اليمنية عصام المتوكل في بيان مقتضب: إن تحالف العدوان الأمريكي السعودي يواصل أعمال القرصنة ويحتجز سفينة الديزل ( كورنيت) وسفينة البنزين ( سي هارت )، مؤكدا أن السفينتين تم تفتيشهما وحصلتا على تصاريح دخول إلى ميناء الحديدة من قبل الأمم المتحدة.

وأوضح المتوكل أنه باحتجاز هذه السفينتين يرتفع عدد السفن المحتجزة لدى العدوان إلى 4 سفن وقود.

وحمل تحالف العدوان والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة في استمرار القرصنة على سفن المشتقات النفطية والتسبب في غرامات مالية يتكبدها أبناء الشعب اليمني.

وكان تحالف العدوان قد احتجز، الأربعاء الفائت، سفينة الديزل (برنسيس خديجة) على الرغم من تفتيشها وحصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة.

كما احتجز التحالف، الاثنين الفائت، سفينة الديزل ( بريكليس ) بعد تأخيرها في جيبوتي للتفتيش وحصولها على تصاريح دخول من قبل لجنة التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة.

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اليمن: تحالف العدوان يحتجز سفينتي وقود جديدتين

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