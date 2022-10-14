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قراءة في خطاب قائد الثورة الإسلامية، وتحديات العراق مابعد إنفراجة الأزمة

قراءة في خطاب قائد الثورة الإسلامية، وتحديات العراق مابعد إنفراجة الأزمة
الجمعة ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٤ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" في ملفه الاول لهذه الليلة.. تأكيد قائد الثورة الإسلامية في ايران آيةُ الله السيد علي خامنئي أنّ الخريطةَ السياسية للعالم آخذةٌ بالتغيير.

خاص بالعالم

ولدى استقبالهِ كبارَ المسؤولين والمشاركين في مؤتمر الوحدة الاسلامية، قالَ آيةُ الله خامنئي إنّ الشعوبَ استيقظت، وإنّ نظامَ القطبِ الواحد فقدَ شرعيتَه، واضافَ أنّ بامكانِ الدولِ والشعوبِ الإسلامية أنْ تحتلَّ مكانةً مهمة في العالم الآخذِ بالتشكل شريطةَ التخلص من الانقسامات.

وتابعَ قائدُ الثورة الاسلامية أنّ عدمَ التآزر هو سببُ معاناةِ الأمة الإسلامية، مؤكداً أنّ الاتحادَ يعني حفظَ مصالحِ الأمة، والمشاركةَ في التصدي لمخططات الاستكبار.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول.. نجاح العراق السياسي بتسجيل خطوة حقيقية باتجاه حلحلة الازمة الراهنة تمثلت في انتخاب رئيس جديد للبلاد، وتكليف رئيس جديد تشكيل الحكومة.

ومع ان طريق الحل السياسي دونه العديد من المطبات، الا ان المواقف الاخيرة تؤكد عزم الجميع على التعاون والتنسيق من اجل الوصول ببلاد الرافدين الى بر الامان والاستقرار السياسي والامني.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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