اعادة فتح طريق 'حيوي'في جانب الكرخ ببغداد

العالم-العراق

وقالت القيادة في بيان ، انه "بهدف تخفيف الزخم المروري ورفع العبأ عن كاهل المواطنين وتقليل معاناتهم، تستمر اللجنة المكلفة بفتح الطرق ورفع الكتل الكونكريتية بمتابعة واشراف اللواء الركن نائب قائد عمليات بغداد لشؤون الداخلية، حيث تمت المباشرة برفع الكتل الكونكريتية وفتح طريق مغلق بين "شقق السوريين ومدخل شهداء البياع" وهو الشارع المؤدي الى شقق السلام في جانب الكرخ ضمن قاطع مسؤولية اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية، بعد تقييمه من الجانب الامني والخدمي".

وأضاف البيان، ان "فرق دوائر/البلدية باشرت بأعمال التنظيف ورفع النفايات من الطريق لتهيئته لحركة سير العجلات والمواطنين".