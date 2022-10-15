عبد اللهيان: إيران لم تقدم أي أسلحة للأطراف المتنازعة في حرب أوكرانيا

العالم - ايران

وتبادل وزير الخارجية الايراني حسين أميرعبداللهيان في محادثة هاتفية مع وزير خارجية البرتغال جواو غوميز كرافينيو، وجهات النظر حول القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية وكذلك القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك كما أكدا الجانبان على توسيع العلاقات الثنائية.

وقدم وزير الخارجية شرحا حول المفاوضات التي جرت في نيويورك والمحادثات البناءة بين رئيس منظمة الطاقة الذرية الايراني والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤكدا على ضرورة إنهاء اتهامات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفيما يتعلق بأوكرانيا أكد أمير عبد اللهيان مرة أخرى أن الجمهورية الإسلامية الايرانية لم ولن تقدم أي سلاح لاستخدامه في حرب أوكرانيا.

وأعرب عن اعتقاده بان تسليح اي طرف من اطراف الازمة سيؤدى الى اطالة امد الحرب مضيفا: لم ولن نعتبر الحرب هي الطريق الصحيح سواء في أوكرانيا أو في أفغانستان او في سوريا او في اليمن.

وأشار أمير عبد اللهيان في جانب اخر من حواره الى اعمال الشغب الاخيرة في ايران واوضح : ان بعض الدول في تصريحاتها التدخلية تعتبر أعمال الشغب والنشاطات الإرهابية بمثابة احتجاجات وفي الواقع فإن هذه الدول تحرض الارهابيين وحتى تحدثت عن إصدار قرار أو فرض عقوبات على ايران مؤكدا في حال القيام بمثل هذا الإجراءات ، ستتخذ الجمهورية الإسلامية الايرانية التدابير اللازمة.

بدوره شدد وزير الخارجية البرتغالي جواو غوميز كرافينيو على التاريخ الطويل للعلاقات الجيدة بين البلدين ورحب بمواقف وإجراءات الجمهورية الإسلامية الايرانية في استمرار المفاوضات النووية وخاصة التفاعل الأوسع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأعرب عن تعاطفه مع أسر ضحايا الأحداث الأخيرة ، بمن فيهم قوى الامن الداخلي في الجمهورية الإسلامية الايرانية.