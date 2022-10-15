شاهد/نانسي بيلوسي تتوعد ترامب: إذا أتى سأضربه وأدخل السجن!

العالم- الامريكيتان

وأظهرت الفيديوهات المفرج عنها شخصياتٍ سياسية كبيرة، مثل: رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي ونواب آخرين، وهم يجرون مكالمات هاتفية مرتبكة خلال الهجوم، لاستدعاء مزيد من عناصر الأمن إلى الكابيتول.

وفي أحد الفيديوهات، ظهرت “بيلوسي” متوترة، وهددت بضرب ترامب، خلال اقتحام أنصاره مبنى الكونغرس.

وقالت “بيلوسي” في الفيديو: “آمل أن يأتي، سأضربه … سأضربه، سأذهب إلى السجن وسأكون سعيدة”.

وكان مقطع الفيديو قد التقطته المخرجة ألكسندرا بيلوسي، ابنة رئيسة مجلس النواب، لوالدتها وهي تتكلم مع موظفيها، بينما كان ترامب يتحدث في مسيرة إليبس، التي سبقت أعمال الشغب، آنذاك.

ووفقاً لـ “CNN“، تُظهر المقاطع الجديدة مشاهد فوضوية لديمقراطيين وجمهوريين يعملون على الهواتف في فورت ماكنير، أحيانًا معًا، في محاولة لمعرفة ما كان يحدث في مبنى الكابيتول، وطلب المساعدة.

وفي أحد المشاهد الدرامية، صرخ زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ آنذاك “تشاك شومر” في وجه وزير الجيش “رايان مكارثي” بعد سماعه إشاعة بأن ترامب منع الحرس الوطني في العاصمة من الاندفاع إلى مبنى الكابيتول.

وفي مقطع آخر صادم، شوهد شومر وبيلوسي وهما يصرخان في وجه نائب المدعي العام “جيفري روزن”. وفي مكالمة هاتفية ساخنة، أخبر شومر روزن أن السلطات الفيدرالية يجب أن “تقوم باعتقالات، بدءًا من الآن”، لكن روزن عرض فقط ردًا متوقفًا غير ملزم.

أجاب روزين: “أممم، يجب أن ألتزم بتطبيق القانون بشأن ذلك”.

موقف محرج جداً لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في أرمينيا

وأظهر مقطع فيديو آخر “بيلوسي” وهي تتحدث مع حاكم فرجينيا آنذاك “رالف نورثام”، وهو ديمقراطي، حول إرسال القوات، لأنه يمكن أن ينشط الحرس الوطني في فرجينيا بشكل مباشر دون تدخل رئاسي. كما تحدثت مع رئيس بلدية العاصمة موريل باوزر، وهو ديمقراطي آخر، كان قسم الشرطة التابع له في الخطوط الأمامية في ذلك اليوم.

وكانت هناك أيضاً المواجهة مع روزين، القائم بأعمال المدعي العام. صرخ شومر في هاتفه القابل للطي، وباتًا روزن، وحثه على إخبار ترامب بإلغاء الغوغاء. لم يكن لدى روزن الكثير ليقدمه لشومر، باستثناء القول إنه كان يحشد عملاء فيدراليين تحت مسؤوليته.

كما أخبرت “بيلوسي” روزن، أن مثيري الشغب كانوا “يخرقون القانون … بتحريض من رئيس الولايات المتحدة”.