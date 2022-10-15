فاجعة انسانية باليمن.. وفاة اطفال بسبب دواء ملوث سربه العدوان السعودي

خاص بالعالم

مختصون اكدوا ان الدواء مهرب بطريقة غير رسمية ولم تمر التشغيلة المهربة عبر إجراءات الهيئة العليا للأدوية او مناقصات المركز الوطني للأورام، فيما لاتزال التحقيقات جارية من قبل وزارة الصحة اليمنية لتتبع طريقة دخول الدواء بالتنسيق مع الجهات المعنية.

أهالي الضحايا ثمنوا جهود المركز الذي يقدم الرعاية الصحية لاطفالهم منذ سنوات على الرغم من الوضع الصعب، واكدوا ان هذه الفاجعة مؤلمة للأسر وللكادر الطبي على حد سواء.

الوزارة بدورها قامت بتوجيه من النائب العام بإحالة ملف القضية والتقرير النهائي إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة،- مؤكدة استمرار الحصار الذي يفاقم أوضاع المرضى ويسبب أثارا ومضاعفات اكثر خطورة لمنع دخول الأدوية.