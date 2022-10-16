أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الأحد 16 أكتوبر 2022

العالم - الصحافة الإيرانية

- ايران ..

رئيس الأركان يؤكد على مواصلة توجيه ضربات للجماعات الإرهابية في إقليم كردستان العراق .

- جوان ..

فصائل المقاومة الفلسطينية تدعو لتصعيد الغضب بالضفة وأراضي 48 ضد الوجود الصهيوني .

- كيهان ..

كتيبة عرين الأسود الفلسطينية بالضفة الغربية تتحول إلى كابوس رهيب للصهاينة .

- مردم سالاري ..

إيران لن تسمح بتمرير أية مخططات لتغيير الجغرافيا السياسية في جنوب منطقة القوقاز .

- خراسان ..

تحركات صهيونية واسعة في جمهورية آذربيجان لإيجاد مواطئ قدم وتوسيع مبيعات السلاح لها .

- سياست روز ..

حلف الناتو يبدأ غدا مناورات نووية واسعة بأوروبا بمشاركة قاذفات إستراتيجية .

- آفتاب يزد..

السوداني يبدأ مشاوراته لتشكيل حكومة في العراق , والتيار الصدري يحذر من المشاركة فيها .

- جمهوري اسلامي ..

وزير الخارجية يؤكد عدم بيع إيران أية اسلحة لإي من الفرقاء في الحرب الأوكرانية .

- ابرار ..

موسكو تؤكد أن إحياء الإتفاق النووي ما زال ممكنا رغم التوقف الحالي في المفاوضات .

- وطن امروز ..

تفجر إحتجاجات وإضرابات ببلدان الإتحاد الأوروبي ضد التضخم وإرتفاع أسعار الوقود.

- اطلاعات ..

تونس تشهد تظاهرات غاضبة إثر مصرع يافع على يد قوى الأمن .

- آرمان امروز ..

حلف شمال الأطلسي الناتو يستعد للقيام بمناورات نووية واسعة في شمال أوروبا .

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد

SV

1- سياست روز ..

صحيفة سياست روز كتبت عن المناورات النووية لحلف الناتو في مقالها( مناورات مزعزعة للأمن )..

في توقيت بالغ الخطورة مع استمرار الحرب الاوكرانية يستعد حلف الناتو لبدء مناورات نووية واسعة النطاق غدا في مناطق بشمال وشرق اوروبا بمشاركة قاذفات استراتيجية حاملة لرؤوس نووية وغواصات وقطع بحرية اخرى حاملة لصواريخ نووية .

( إن قيام الناتو بمناورات نووية يحمل تهديدات بالغة الخطورة للأمن والسلام العالميين وإستفزازا صريحا لروسيا والصين بالدرجة الأولى )

ومثل هذه المناورات تعطي فكرة واضحة عن مدى التناقض الصارخ بين ادعاءات الغرب بشأن حظر الانتشار النووي وواقع مواقف وممارساته في تعريض العالم لخطر اندلاع حرب نووية .

2-جوان ..

في الشأن العراقي كتبت صحيفة جوان في مقالها ( على السوداني الإستعداد لأيام صعبة ) ..

في الوقت الذي يستعد فيه محمد شياع السوداني رئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة جديدة في العراق لبدء مشاوراته مع مختلف القوى السياسية , اعلن التيار الصدري في اول رد فعل على هذا التكليف عن رفضه المشاركة في اية حكومة يشكلها السوداني كما حذر بمقاطعة كل من يشارك فيها .

( إن أمام السوداني طريقا صعبا بمسار تحقيق مطالبات الشعب مع إحتمال عودة التيار الصدري لمواقفه المعهودة بعرقلة العملية السياسية )

وتصريحات وزير الصدر محمد صالح العراقي الاخيرة في هذا السياق قد تكون مجرد مقدمة لتحركات صدرية لايجاد اجواء تصعيد في الشارع العراقي مرة اخرى الامر الذي يحتم على السوداني اخذه بعين الاعتبار بصورة جدية وتكثيف الجهود السياسية لتهدئة الاجواء ليتسنى له مواصلة مهمته الصعبة باخراج البلاد من الازمة السياسية.

3- اطلاعات ..

كتبت صحيفة اطلاعات عن اجواء العلاقات الامريكية السعودية في تقريرها (واشنطن وسحب منظومات الدفاع الجوي من السعودية ) ..

في احدث تطور على صعيد ردود الفعل الامريكية الغاضبة ازاء موافقة السعودية على قرار اوبك بلاس بخفض الانتاج النفطي, طالب مشرعون بمجلس الشيوخ الامريكي بسحب منظومات الدفاع الجوي الامريكية من السعودية .

( ودعا أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالكونغرس لوقف مبيعات السلاح للسعودية ردا على موقفها الأخير بأوبك)

وترى صحف امريكية ان ولي عهد السعودية اراد بذلك القرار ارسال رسالة للبيت الابيض بضرورة احترامه بعد ان كشفت المخابرات وبامر من بايدن عن خفايا تورطه بقضية قتل خاشقجي,

وحسب هذه الصحف فوجئ بن سلمان بحدة ردود الفعل الامريكية لذلك سارع للاعلان عن التبرع باربعمائة مليون دولار لاوكرانيا ليثبت ولائه وعدم انحيازه لروسيا .

4- جمهوري اسلامي ..

صحيفة جمهوري اسلامي كتبت في مقالها ( الحرب الأوكرانية والطريق المسدود )..

الحرب في اوكرانيا باتت تراوح في مكانها ولا تخرج عن اطارعمليات ميدانية محدودة النطاق في جنوب وشرق هذا البلد من قبل هذا الطرف اوذاك , هذا باستثناء عمليات القصف الصاروخي الروسي لمدن ومواقع اوكرانية بمناطق اخرى ,

( إن الدعم التسليحي الغربي للجيش الأوكراني ساهم بإطالة أمد الحرب من دون إمكانية حسمها من قبل ايا من الطرفين )

فالقوى الغربية لم تغامر بتزويد اوكرانيا باسلحة هجومية بعيدة المدى تفاديا لاغضاب موسكو بدرجة تدفعها لردود فعل بالغة الخطورة , وهذا الامر اعطى الجيش الاوكراني القدرة على القيام بهجمات مضادة محدودة كفلت له استعادة بعض المناطق فحسب , وهي هجمات تباطأت تماما مقابل الماكنة العسكرية الروسية المتفوقة .

واليوم باتت الصورة بهذا الشكل .. روسيا ضمت اربعة مناطق اوكرانية لاراضيها بعد استفتاءات فيها ولا يبدو ان لدى موسكو طموحات اضافية , وفي المقابل هناك عمليات اوكرانية محدودة للضغط على القوات الروسية , وكل شيئ بات يتجه للركود الميداني هذا مالم يحدث تطور مفاجئ ما في المسارين الميداني و التفاوضي.

5- خراسان ..

في مقالها الذي يحمل عنوان ( ليز ورئاسة الوزراء )..

رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس في مأزق حقيقي ولم يكد على وصولها للمنصب سوى شهر, فالى جانب الانتقادات الداخلية الواسعة

للبرامج الاقتصادية التي طرحتها , كشف قرارها باقالة وزير ماليتها على خلفية تصريحاته التي اثارت ردود فعل غاضبة, عن وجود خلافات داخل حكومتها .

( إن أقالة وزير المالية البريطاني مؤشر على مواجهة تراس صعوبات كبيرة في إدارة حكومتها ووجود خلافات داخلية فيها )

والحقيقة هي ان تراس تواجه في نفس الوقت انتقادات لاذعة من نواب محافظين بمجلس العموم ممن صوتوا لصالح منافسها على منصب رئاسة الوزراء , هذا الى جانب ضغوط الشارع الداعية لتحسين الاوضاع المعيشية وكبح جماح الغلاء .وكشفت احدث استطلاعات للرأي عن تراجع شعبيتها بشكل متسارع .