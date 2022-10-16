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العراق: مكتب السوداني يحسم الجدل حول تشکیل الحكومة

العراق: مكتب السوداني يحسم الجدل حول تشکیل الحكومة
الأحد ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٩ بتوقيت غرينتش

حسم المكتب الاعلامي للمكلف برئاسة مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، مسألة الجدل حول المعلومات المتداولة بشأن الكابينة الحكومية.

العالم - العراق

وقال المكتب في بيان إنه "ينفي كل المنشورات غير الموثوقة والتسريبات التي تتضمن معلومات غير دقيقة عن تشكيلة الحكومة المقبلة، وان العمل لا زال في طور النقاشات والمباحثات وتبادل الآراء مع كل الشركاء السياسيين والأطر الاجتماعية والوطنية".

ودعا، وسائل الاعلام كافة الى "توخي الدقة في نقل المعلومة والحذر في تناقل اي منشورات، خاصة في هذا الظرف الدقيق الذي يستدعي وحدة الصف وغلق الابواب امام الانباء الكاذبة والمغرضة من خلال الابتعاد عن المصادر غير الموثوقة، والاعتماد على المنفذ الاعلامي الرسمي للسيد المكلف".

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