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المقداد يتسلم أوراق اعتماد سفير غير مقيم في دمشق لدولة فيتنام

المقداد يتسلم أوراق اعتماد سفير غير مقيم في دمشق لدولة فيتنام
الإثنين ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١١:١٥ بتوقيت غرينتش

تسلم  وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد اليوم الاثنين، أوراق اعتماد السفير غير المقيم في دمشق لدولة فيتنام السيد لونغ كوك هوي.

العالم - سوريا

يتبع..

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