شاهد.. رئيسة وزراء بريطانيا على حافة الهاوية فما السبب؟

العالم - خاص بالعالم

وذلك بسبب زعزعتها الاقتصاد وإحداث اضطرابات يصعب السيطرة عليها، اضافة الى اتهامها بقيادة الحكومة شكليا فقط، بينما يتولى وزير المالية الجديد جيريمي هانت زمام الأمور.

ووسط تكهنات بشأن مصير ليز تراس، وانقسام كبير في حزب المحافظين، إلى جانب انتقادات حادة من الأحزاب المعارضة، أعلنت الحكومة البريطانية، تراجعا هو الأكبر في خطة تراس عبر خفض الضرائب.

وخرج وزير المالية الجديد ليقول أن المزيد من 'القرارات الصعبة' على مستوى الإنفاق والدخل ستعلن قريبا، في سبيل 'خفض الدين على المدى المتوسط'، حيث 'سيطلب من الأقسام الحكومية التوفير في موازناتهم'.

وقال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت: "يجب على الناس الاحتفاظ بمزيد من الاموال التي يكسبونها ولكن في الوقت الذي تطالب فيه الاسواق بالتزام باستدامة المالية العامة فليس من الصواب رفع مستوى الدين لتمويل خفض الضرائب".



وبعد كلمة هانت توالت ردود الفعل، حيث طالب بعض نواب حزب المحافظين الحاكم باستقالة رئيسة الحكومة، بعد تراجعها عن خطتها للنمو، وإذ دعا بعضهم إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة، قال بعض آخر إن تراس تعد أيامها الأخيرة كرئيسة للحكومة.

كذلك، طالب حزب العمال المعارض بمساءلة طارئة لرئيسة الحكومة في البرلمان.

بالتوزاي قالت صحيفة 'ديلي ميل' البريطانية إن أعضاء في البرلمان البريطاني سيحاولون الإطاحة بتراس هذا الأسبوع؛ إذ يستعد أكثر من 100 عضو لتوجيه رسائل لسحب الثقة منها داخل حزب المحافظين الحاكم، في حين عقد أعضاء محافظون في البرلمان اجتماعا سريا ناقش استبدال تراس.

وبينما تقف تراس على حافة الهاوية، برزت عدة أسماء لخلافتها من بينها وزير الدفاع بن والاس، ووزير المالية السابق ريشي سوناك، ورئيسة مجلس العموم بيني موردونت.