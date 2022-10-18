جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

العالم - الإحتلال

واعتقل جيش الاحتلال من مدينة القدس سبعة فلسطينيين، وهم فادي سعد، وأمجد أبو رجب، ونادر أبو رجب، وأحمد طه، وعاطف التميمي، وبلال الضيافين وشقيقته.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين، وهم إدريس العبد، وصلاح الدين إبراهيم الزبيدي، وثائر يوسف حمدان.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب مدينة جنين، واعتقلت الشاب محمد سحو، إلى جانب الاستيلاء على كاميرات مراقبة في قرية رمانة غرب المدينة وسط اندلاع مواجهات.

وشنت قوات الاحتلال مساء أمس، سلسلة اعتقالات واعتداءات جديدة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تزامناً مع تشديد الحصار المفروض على نابلس.

واعتقلت قوات الاحتلال شابين قرب مستوطنة “شاعر بنيامين” جنوب رام الله، فيما ألقى الشبان الثائر الحجارة صوب مركبات المستوطنين في منطقة وادي الشيخ قرب بلدة بيت أمر شمال الخليل.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين على حاجز بيت فوريك العسكري بمدينة نابلس، إضافة إلى اعتقال الشاب أحمد رشاد من بلدة قريوت جنوب شرق نابلس أثناء قطفه الزيتون.

وقمعت قوات الاحتلال المزارعين أثناء قطف ثمار أشجار الزيتون في بلدة سلم قضاء نابلس، بينما شهدت المنطقة المحيطة في حاجز بيت فوريك شرق المدينة أزمة مرورية خانقة، بسبب إغلاقات الاحتلال وقيوده العسكرية.

وتشهد مدينة نابلس حصاراً من قوات الاحتلال واعتداءات متواصلة، في ظل ارتفاع عدد عمليات المقاومة وما لاقته من احتضانٍ شعبي عزز من قوتها وصمودها.