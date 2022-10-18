قطع خدمة الانترنت من مناطق التوترات القبلية بإقليم النيل الأزرق

العالم- السودان

وأوردت مصادر محلية ان المنطقة تشهد موجة نزوح لمكون الهوسا بعد اشتباكات دامية، خلّفت أكثر من 15 قتيلاً إضافة لعشرات الإصابات.

والاثنين، اعلنت السلطات في إقليم النيل الأزرق، حظر التجوال بمحافظة ود الماحي لحين استقرار الأوضاع الأمنية.

وأكدت ذات المصادر أن السلطات نشرت قوات عسكرية في مناطق النزاع بالنيل الأزرق في محاولة منها لوقف تمدد القتال واتساع رقعته في ظل توافد الحشود القبلية.

وتوعدت السلطات بإقليم النيل الأزرق اليوم الثلاثاء بمُلاحقة المتورطين في النزاع الأهلي الدامي الذي أدى لمصرع وإصابة العشرات خلال الأيام الخمسة الأخيرة.

وفي 15 يوليو الماضي، شهدت ولاية النيل الأزرق اشتباكات قبلية أسفرت عن 109 قتيل وعشرات المصابين، وفقاً للسلطات الصحية بالإقليم.