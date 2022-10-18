النخالة: الجهاد لن تتخلى عن مسؤولياتها.. والوحدة الوطنية أوجب الواجبات

العالم - فلسطین

واعتبر النخالة، بمناسبة ذكرى صفقة "وفاء الأحرار" مساء اليوم الثلاثاء، أنّ "ما يجري في الضفة الغربية الباسلة وعلى وجه الخصوص في مدينة القدس المحتلة، ونابلس وجنين ومخيم شعفاط، يمثّل تحدٍّ للشعب الفلسطيني ومقاومته".

وأكّد الأمين العام للجهاد الإسلامي أنّ "المقاومة وحركة الجهاد الإسلامي لن تتخليا عن مسؤولياتهما وواجباتهما، وأنهما ستكونان حاضرتين كلما اقتضت الضرورة ذلك"، مشدداً على أنّ "وحدة الشعب الفلسطيني ومقاومته هي من أوجب الواجبات الآن".

وكان النخالة أكّد، خلال حوار عبر قناة الميادين، الإثنين الفائت، أنّ ما يجري في الضفة الغربية "ليس عفوياً"، بل هو "مقاومة وانتفاضة مسلّحتان، وثورة حقيقية وجدية في مواجهة الاحتلال، ونحن نبذل كل ما نملك من أجل تصعيد هذه الانتفاضة، وعلينا أن ندفعها في كل اتجاه"، كاشفاً عن جهود "لتطوير قدرة المقاومة في الضفة الغربية، وتمددها إلى فلسطين المحتلة عام 1948".

ولفت الأمين العام لحركة الجهاد إلى أن "هناك انفتاحاً كبيراً وتعاوناً إلى أبعد الحدود بين حركة الجهاد الإسلامي وكتائب شهداء الأقصى" (حركة فتح)، وأن هذا التعاون "بدأ بعد عملية نفق الحرية، التي فتحت آفاقاً كبيرة للمقاومة في الضفة الغربية".

ويأتي كلام النخالة بعد توتر كبير تشهده الضفة الغربية بشكل مستمرّ منذ عملية حاجز شعفاط السبت ما قبل الماضي، والتي قتلت فيها مجندة إسرائيلية وجرح فيها أيضاً جنود آخرون الاحتلال، فيما تمكّن الفدائي الفلسطيني من الانسحاب بسلام.

وحاول الاحتلال الإمساك بالمنفذ، إذ أقدم على اقتحام نحو 700 جندي من فرق وقوات إسرائيلية مختلفة، بمساندة مروحية الاحتلال وطائراته المسيرة، مخيم شعفاط وأطلقوا الرصاص والقنابل والأعيرة المطاطية. في حين، تصدى لهم الشبان الفلسطينيون وأغلقوا الشوارع وأضرموا النيران وألقوا الزجاجات الحارقة والمفرقعات باتجاه قوات الاحتلال.

كذلك، دارت مواجهات عنيفة في محيط منزل أسرة عدي التميمي، الذي يتهمه الاحتلال بتنفيذ عملية إطلاق النار على حاجز المخيم، مساء السبت الماضي.

هذا وأعلن الأحد عن استشهاد الشاب المجاهد أحمد محمد داوود (31 عاماً)، متأثراً بجروح حرجة أصيب بها السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة قراوة بني حسان غربي سلفيت، فيما أصيب 4 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال، بعدما داهمت أكثر من 10 مركبات عسكرية القرية واندلعت مواجهات مع المواطنين، أصيب خلالها عدد منهم بالرصاص.

كما استشهد شابان فلسطينيان أحدهما طبيب، وأصيب 6 آخرون، صباح الجمعة، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام جنود الاحتلال والقوات الخاصة الإسرائيلية مدينة جنين ومخيمها.

وقد أُجبر الاحتلال على فك حصاره جزئياً عن مخيم شعفاط ونابلس، بعد أيام من إغلاق الحواجز ومنع الحركة من وإلى المنطقة، بعدما فشلت قواته في العثور على منفذ العملية.