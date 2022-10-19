طب الأعشاب في ايران؛ علاج بقدمة الزمن

العالم - خاص بالعالم

وقال سهندي في حديث لبرنامج صباح جديد علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان الايرانيين اعتمدوا طب الاعشاب منذ قديم الزمان والظروف الاقليمية في البلاد ساعدت علی انتشار هذا الطب.

وأكد ان ايران تمتلك 8 آلاف نوع من النباتات وهذه الكمية أكثر من كل انواع النباتات الموجودة في كل القارة الاميركية.

واوضح سهندي ان 2500 من النباتات الموجودة في ايران، تعتبر نباتات طبية وحوالي 1800 من هذه النباتات خاصة فقط بإيران ولاتوجد في مكان اخر.

وبيّن ان هذه البيئة الغنية ساعدت في ظهور علماء كبار في مجال طب الاعشاب اشتهروا علی مستوی العالم كله منهم ابن سينا والرازي.

وأشار الی غفلة الشعب الايراني في فترة من التاريخ عن طب الاعشاب، مؤكداً انهم استعادوا الاعتماد علی طب الاعشاب منذ 30 عاماً وساعد في ذلك أكاديميون وجامعات ايرانية.