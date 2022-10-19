بوتين يعلن حالة الحرب في الكيانات الأربعة التي انضمت إلى روسيا

العالم – خاص بالعالم

وتشهد الاوضاع الميدانية في خيرسون توترا شديدا بعد اعلان سلطات المدينة بدء اجدلاء السكان باتجاه روسيا اثر التهديدات الاوركانية الوشيكة بعمليات عسكرية واسعة في المنطقة.

في التفاصيل، الى مربع اكثر خظورة تتجه الاوضاع على الارض شرق اوكرانيا بعد التطورات الميدانية الاخيرة بموازاة مواقف سياسية ترجح انتقال الحرب الى مراحل متقدمة

اخر تلك التطورات كان في اعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حالة الحرب في الكيانات الأربعة التي انضمت إلى روسيا،كما منح بوتين رؤساء المناطق الأربع صلاحيات إضافية لضمان تحقيق الأمن في البلاد.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "وقعت مرسوما باعلان حالة الحرب في دونباس في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيه..نعمل على حل المهام المعقدة والواسعة النطاق لضمان أمن روسيا وحماية شعبها."

من جهته اعلن الكرملين حال الطوارئ الاقتصادية وتقييد الحركة في ثماني مقاطعات من بينها القرم.وبموجب القانون الروسي، تسمح الأحكام العرفية بتعزيز وجود الجيش وفرض حظر تجول ورقابة والحد من التحركات وتدريب مواطنين أجانب.

ميدانيا ،بدأت عمليات نقل سكان خيرسون من ميناء نهر المدينة إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر وإلى مناطق أخرى في روسيا، على ضوء تصاعد حدة القصف الأوكراني واستهداف المدنيين.ي اليوم السابق، اتخذت سلطات منطقة خيرسون قرارا بنقل السكان وإعادة توطينهم بسبب خطر الأعمال العدائية في المنطقة، وبعد تهديد قوات كييف بقصف محطة كاخوفسكايا الكهرومائية وسدها. واضطرت القوات الروسية في خيرسون الى التراجع لمسافة تتراوح بين عشرين وثلاثين كيلومترا خلال الأسابيع الماضية.

وفي زابوروجيا ،قالت روسيا إن القوات الأوكرانية حاولت استعادة المحطة النووية في جنوب البلاد، لكنها تمكنت من صدها بعد قتال استمر عدة ساعات.كما أعلن القائد الجديد للقوات الروسية في أوكرانيا الجنرال سيرغي سوروفيكين أن قواته تتعرض لضغط كبير، وتواجه خيارات صعبة. ولم يستبعد القائد العسكري الروسي اتخاذ قرار غاية في الصعوبة وسط تخشيدات عكسرية أوكرانية ما ينذر ببدء عمليات واسعة.

وقال القائد الجديد للقوات الروسية في أوكرانيا سيرغي سوروفيكي: "يمكن وصف الموقف في منطقة العملية العسكرية الخاصة بأنه متوتر و صعب، العدو يتعمد قصف البنية التحتية والمباني السكنية في المدينة" .

ويرى متابعون انه إذا نجحت أوكرانيا في استعادة المدينة، فإنها ستكون انتكاسة كبيرة للجيش الروسي ،بعد انسحابه من محيط خاركوف وبعض المناطق شرق اوكرانيا،وستختبر التزام الرئيس فلاديمير بوتين المعلن بالدفاع عن الاراضي الروسية بكل الوسائل المتاحة ومنها الأسلحة النووية.