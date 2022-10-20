إضراب وحداد عام على روح الشهيد التميمي في الضفة والقدس المحتلة

العالم- فلسطين

وقالت القوى الوطنية والإسلامية في القدس المحتلة، أن "الخميس يوم حداد وإضراب تجاري على روح الشهيد عدي التميمي".

ونعت القوى في بيان، "الشهيد عدي التميمي "الذي ارتقى شهيدا وهو يواجه جنود الاحتلال وقطعان مستوطنيه الجاثمين على أرضنا وعاصمتنا العابثين في تاريخها ومقدساتها ويذيقون أبناء شعبنا ويلات العذاب على حواجز الذل ويدنسون مقدساتنا وقرانا".

وقالت: نعلن يوم الخميس يوم حداد وإضراب تجاري على روح الشهيد البطل وأن ترفع الرايات السوداء على المؤسسات والمنازل ووقفة حداد في كافة المدارس التعليمية.

كما دعت إلى "أن يكون يوم 20/10/2022 يوم نفير عام في كل أرجاء العاصمة وأن تعلو التكبيرات في كل أنحاء محافظة القدس في تمام التاسعة من مساء الغد."

كما نعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية الشهيد عدي التميمي، وقالت إنه "الأيقونة التي أشرقت في سماء فلسطين، الملهم الذي رسم معالم الطريق للشباب الفلسطيني من بعده، الأسطورة التي تحققت على الأرض المباركة، أرض القدس الثائرة".

ووجهت اللجنة" أعطر التحيات وأطيبها للقدس عاصمة فلسطين؛ ولمخيم شعفاط مسقط رأس الشهيد؛ وللضفة الغربية الثائرة"، ودعت" الشباب الثائر في جميع أراضينا المحتلة للسير على درب الشهيد، وأن يوقدوا من دمائه مشاعل التحرير القادم لا محالة."

وأعلنت لجنة المتابعة الحداد العام في قطاع غزة الخميس الموافق 20/10/2022، كما وأعلنت عن فتح بيت عرس للشهيد لاستقبال المهنئين باستشهاده؛ وذلك في ساحة الجندي المجهول بعد صلاة العصر مباشرة .

كما أعلنت الفصائل الفلسطينية، الإضراب الشامل لكل مناحي الحياة في كافة الضفة الغربية اليوم الخميس، حدادا على روح الشهيد البطل عدي التميمي، وتنديدا بجرائم الاحتلال.

وفي الأثناء، أعلنت هيئات ونقابات تعليق العمل والإضراب اليوم الخميس، داعية للمشاركة في فعاليات شعبية حدادا على روح الشهيد عدي التميمي.

ودعت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في بيان إلى الإضراب العام والشامل في مؤسساتها استجابة لنداء القوى الوطنية والإسلامية والدعوات الصادرة عن الفعاليات الشعبية لإعلان الإضراب اليوم الخميس .

وأوضحت أن الإضراب يشمل عمل المؤسسات الأهلية تأكيدا لدورها الأساس في الدفاع عن الحقوق الوطنية والمشروعة للشعب الفلسطيني.