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مجموعة "عرين الأسود" تتبنى 3 عمليات اطلاق نار على جنود الاحتلال فجر اليوم الخميس

مجموعة
الخميس ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت مجموعة عرين الأسود المقاومة تنفيذ مقاتليها 3 عمليات إطلاق نار استهدفت جنود الاحتلال في محافظة نابلس شمال الضفة المحتلة.

العالم- فلسطين

وقالت المجموعة في بيان ان" مقاتليها تمكنوا وقبل بزوغ فجر اليوم الخميس "من رصد قوة راجلة في محيط نقطة جرزيم العسكرية وامطروها بوابل كثيف من الرصاص مُحققين فيها بالغ الإصابات".

ولفتت عرين الأسود ان "مجموعة من مقاتليها رصدوا قوات راجلة من جيش الاحتلال بمحيط حاجز 17 العسكري، وأطلقوا عليها وابل كثيف من الرصاص محققة إصابات مؤكدة بالقوة".

ولفتت ان "قوة منها نصبت كمينا لجنود الإحتلال بالقرب من بلدة دير شرف وأطلقت عليهم وابلا من الرصاص محققة إصابات مؤكده".

كما اكدت مجموعة عرين الأسود ان "جميع مقاتليها انسحبوا لقواعدهم بسلام".

وتعهدت "العرين" انها "ستواصل عملياتها ضد الاحتلال، وان دماء الشهيد عدي التميمي وشهداء فلسطين أصبحت وقودا لبركان لن يخمده الا الله".

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