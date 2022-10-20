دقيقة حداد شعبية بغزة تكريماً للشهيد الفدائي "عدي التميمي"

العالم- فلسطين

وتمت الوقفة في تمام الساعة 12:00 ظهراً، في جميع الشوارع والمؤسسات والميادين، تلبية لدعوة من الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة بغزة التي نعت الشهيد البطل التميمي وأشادت ببطولته.

وأطلقت الإذاعات المحلية الفلسطينية صافرات الإنذار دقيقة واحدة، عند الساعة الثانية عشر ظهراً، تكريماً وتحية للشهيد عدي التميمي.

ووقف رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار وفريق مكتبه، حداداً واحتراماً لروح الشهيد عدي التميمي، تلبية لقرار الغرفة المشتركة.

فيما ظهر رئيس حركة حماس وأعضاء المكتب السياسي للحركة في العاصمة القطرية الدوحة وهم يقفون دقيقة حداد ويقرؤون الفاتحة على روح الشهيد عدي التميمي.

وعمّ الإضراب الشامل مدن القدس المحتلة والضفة الغربية، فيما أعلن عن حداد عام في قطاع غزة على روح الشهيد التميمي.

وأغلقت المحال التجارية، والمؤسسات المختلفة، إلى جانب المدارس أبوابها في مختلف المناطق، تلبيةً لدعوة القوى الوطنية والإسلامية، التي دعت لتحويل اليوم، إلى يوم غضب، والتوجه إلى نقاط التماس للاشتباك والمواجهة مع الاحتلال.

ونعت حركة حماس ابنها الشهيد البطل المجاهد عدي التميمي من بلدة عناتا بالقدس، الذي خضّب تراب القدس بدمه الطاهر، بعد تنفيذ عملية إطلاق نار بطولية وإصابته مستوطناً على مدخل مستوطنة "معاليه أدوميم"، وذلك بعد أسبوعين من المطاردة إثر تنفيذه عملية شعفاط البطولية.