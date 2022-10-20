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"عدي التميمي" الشهيد الذي كسر منظومة الاحتلال وقهر هيبته

الخميس ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١١:٥٤ بتوقيت غرينتش

استشهد الفدائي الفلسطيني عدي التميمي، الأربعاء 19/10/202، إثر تبادل لإطلاق النار مع حراس أمن مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس المحتلة وذلك بعد عشرة أيام من تنفيذه عملية حاجز شعفاط التي اسفرت عن مقتل مجندة صهيونية.

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