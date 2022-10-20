شاهد.. عدي التميمي يفشل اجهزة امن الاحتلال ثم يستشهد بطلا

العالم - خاص بالعالم

وأضاف شهاب في حديث لقناة العالم الإخبارية خلال التغطية الخاصة باستشهاد البطل عدي التميمي، أن المجتمع الصهيوني مجتمع مريض نفسي، بحيث أصبح يتجه نحو المزيد من التزمط الديني والأفكار العنصرية والفاشية.

وأوضح أستاذ القانون السياسي، أن كل ما يجري على الأرض يؤكد حقيقة واحدة، وهي أن كيان الاحتلال الإسرائيلي لا يريد أي حل مع الشعب الفلسطيني، سوى قتله بشتى الطرق، مؤكدا أن هذه الحقيقية أدت إلى ظهور ظهور نماذج كالشهيد عدي التميمي في القدس المحتلة وإبراهيم النابلسي في نابلس ورعد حازم في جنين.

ولفت شهاب، إلى أن العمليات الفردية بدأت تؤورق الاحتلال، أثبتت أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية المبنية على المعلومات وتحديد الأهداف والتحضير لضربات استباقية لأي عملية أصبحت تنهار أمامها ، وفي ذلك بسبب عجز الاحتلال عن التنبؤ بحدوثها.

وأكد شهاب، أن فشل المنظومة الأمنية الإسرائيلية ظهر جليا في عدم تمكن الاحتلال بمعرفة مكان الشهيد عدي التميمي رغم إغلاق الاحتلال كافة الطرق والسبل والمنافذ المؤدية للقدس المحتلة.

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