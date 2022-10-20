الكاظمي يشدد على أهمية تنشيط الجهد الاستخباري للقوات المسلحة

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وقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان ، انه "أجرى القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، زيارة إلى مقر قيادة العمليات المشتركة، واستمع في مستهل الزيارة إلى إيجاز أمني استعرض مجمل العمليات والموقف الأمني، وحالة التأهب العسكري، والإجراءات المتخذة في هذا السياق".



وأضاف ان "الكاظمي أشاد بالجهود المتميزة التي تبذلها الأجهزة الأمنية بمختلف صنوفها وقواطعها في درء خطر الإرهاب، وتوفير الاستقرار في البلاد"، مؤكدا أنه "يراهن على أداء القوات الأمنية البطلة في توفير الأمن بالصورة التي تعزز ثقة المواطن بالدولة، وتنشر الطمأنينة في ربوع العراق".



وشدد الكاظمي بحسب البيان على "أهمية تنشيط الجهد الاستخباري للقوات المسلحة؛ لمواجهة التحديات الأمنية الكبيرة في العراق، التي تتطلب عملاً غير تقليدي واستثنائياً لمجابهتها".