الخميس ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٢:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

في زيارة لمقر قيادة العمليات المشتركة..

الكاظمي يشدد على أهمية تنشيط الجهد الاستخباري للقوات المسلحة

الكاظمي يشدد على أهمية تنشيط الجهد الاستخباري للقوات المسلحة
الخميس ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠١:٤٧ بتوقيت غرينتش

شدد رئيس حكومة تصريف الاعمال العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، على أهمية تنشيط الجهد الاستخباري للقوات المسلحة.

العالم - العراق

وقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان ، انه "أجرى القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، زيارة إلى مقر قيادة العمليات المشتركة، واستمع في مستهل الزيارة إلى إيجاز أمني استعرض مجمل العمليات والموقف الأمني، وحالة التأهب العسكري، والإجراءات المتخذة في هذا السياق".

وأضاف ان "الكاظمي أشاد بالجهود المتميزة التي تبذلها الأجهزة الأمنية بمختلف صنوفها وقواطعها في درء خطر الإرهاب، وتوفير الاستقرار في البلاد"، مؤكدا أنه "يراهن على أداء القوات الأمنية البطلة في توفير الأمن بالصورة التي تعزز ثقة المواطن بالدولة، وتنشر الطمأنينة في ربوع العراق".

وشدد الكاظمي بحسب البيان على "أهمية تنشيط الجهد الاستخباري للقوات المسلحة؛ لمواجهة التحديات الأمنية الكبيرة في العراق، التي تتطلب عملاً غير تقليدي واستثنائياً لمجابهتها".

روابط ذات صلة

العراق يفوز برئاسة اتحاد الصحفيين العرب

سرايا السلام: سنبقى حماة للمقدسات وسور للوطن

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الرئيس الفرنسي يعلق على استقالة تراس

هل تسمح السعودية ببيع المشروبات الكحولية في مطاراتها؟

ستولتنبرغ: لن نقف مكتوف الأيدي إذا تعرضت فنلندا والسويد لضغوط

أمير عبداللهيان في يريفان: نعارض تواجد الأجانب في المنطقة

غالوب: 3 بلدان عربية بين أتعس 10 بلدان في العالم

أنصار الله يبارك العمليات البطولية في فلسطين المحتلة