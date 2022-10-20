الخميس ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٢:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

بيان أسرى البحرين بشأن الانتخابات المُقبلة 

بيان أسرى البحرين بشأن الانتخابات المُقبلة 
الخميس ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠١:٤٨ بتوقيت غرينتش

صدر عن المعتقلين السياسيين في سجن جو المركزي بيان حول انتخابات النظام البحريني المقبلة،

العالم- ايران

هذا هو نص البيان:

بسم الله الرحمٰن الرحيم

نعلن عن تمسكنا بخيار مقاطعة الانتخابات المقبلة، وندعو أبناء شعبنا العزيز الأبي إلى إحباط مخططات التزوير والهيمنة الديكتاتورية.

ونؤكد أن المشاركة في الانتخابات – بكل تمثله من مباركة للواقع السياسي، وإغفال عن الجرائم المروعة التي ارتكبها الحكم وأجهزته الدنيئة بحق أبناء شعبنا – هي خيانةٌ لدماء الشهداء الأبرار ودوس مفج على كل الجراح التي لا تزال تنزف منذ 12 عاما وحتى الآن.

وعليه:

– إننا نعتبر المترشح في هذه العملية المزورة شريكا في الظلم، بائعا لنفسه وشعبه من أجل ربح حقير، ووجاهة زائفة زائلة، والمرشح له معين له على ذلك.

أما كلمة السجناء:

ستبقى كلمتنا ثابتة: بأننا نجد السجن بما فيه من معاناة وآلام وبطش وقسوة وإهمال متعمد ممنهج – لا يخفى على أحد – لهو أحب إلى قلوبنا ألف ألف مرة من أن نطأ موطئا يمكن سيف الظالم من رقبة المظلوم.

ولا حول ولا قوة إلا بالله، وسلامٌ على شهدائنا الأبرار، وعلى رموزنا، وعلى كل من نصر الحق.

سجناء البحرين سجن جو المركزي.

روابط ذات صلة

منظمة 'ADHRB' تدعو البابا فرنسيس للعودة عن قراره زيارة البحرين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الرئيس الفرنسي يعلق على استقالة تراس

هل تسمح السعودية ببيع المشروبات الكحولية في مطاراتها؟

ستولتنبرغ: لن نقف مكتوف الأيدي إذا تعرضت فنلندا والسويد لضغوط

أمير عبداللهيان في يريفان: نعارض تواجد الأجانب في المنطقة

غالوب: 3 بلدان عربية بين أتعس 10 بلدان في العالم

أنصار الله يبارك العمليات البطولية في فلسطين المحتلة