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عودة الإمارات إلى عدن وسط أزمة تعصف بمجلس العليمي 

الخميس ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٥ بتوقيت غرينتش

بعد غياب دام أكثر من شهرين، يعود رئيس ما يسمى مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى مدينة عدن.

العالم - المشهد اليمني

وقالت مصادر إن الخلافات بين أعضاء المجلس الثمانية هي التي أدت الى غياب العليمي، وقالت شخصيات اعلامية سعودية إن عودة العليمي جاءت بعد أن قامت دول التحالف السعودي بنقل عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي من عدن الى الرياض من اجل الحد من الخلافات بين الاعضاء.

هذا وكانت وسائل اعلامية في عدن قد قالت إن القوات الاماراتية عادت من جديد الى مدينة عدن، حيث أرسلت أبوظبي كتيبة عسكرية لحراسة القصر الرئاسي، بحسب تعبيرها، وذلك بعد تصاعد الاختلافات بين أعضاء ما يسمى المجلس الرئاسي الذي نصبته الامارات والسعودية. وشددت المصادر على أن قوات الانتقالي المدعومة اماراتيا قامت خلال الايام الماضية بطرد الاعضاء المذكوين ومنعهم من رفع اي علم أو لافتة غير علم الجنوب الشطري.

وهذه المواضيع كانت محور نقاش أحدث حلقة من المشهد اليمني حيث شارك في النقاش نصر الدين العامر رئيس وكالة الانباء اليمينة سبأ، والاعلامي اليمني محمد الزبيدي.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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