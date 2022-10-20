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مراسلة العالم: التخبط يسيطر على اروقة البرلمان البريطاني

الخميس ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٣١ بتوقيت غرينتش

وقالت مراسلة العالم في لندن، إن هناك انقسام وتخبط يسود اروقة البرلمان البريطاني بعد استقالة ليز تراس من منصب رئاسة الوزراء.

العالم - مراسون

قالت مراسلة العالم في لندن، إن رئيسة الوزر اء البريطانية ليز تراس باستقالتها عن منصبها حطمت الرقم القياسي لاقصر فترة لرئيس وزراء يقضيها في هذا المنصب.

وأضافت، أن برنامج تراس الاقتصادي كان سببا لاستقالتها من منصبها بعد تدهور قيمة العملة وارتفاع الاسعار والضغط الذي مورس عليها من قبل البرلمان.

واوضحت مراسلتنا، أن ليز تراس ستبقى بعد الاستقالة من منصب رئيس الوزراء ستبقى 44 يوما ومن بعدها سيتم التصويت لاختيار رئيس وزراء جديد لبريطانيا.

واشارت مراسلتنا، ان المنافسين الافر حضا لخلافة ليز تراس في منصب رئاسة الوزراء، هم وزير الخزانة البريطاني وزير الدفاع.

هذا و أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس استقالتها من منصبها، وذلك تحت ضغط برنامجها الاقتصادي الذي أثار صدمة في الأسواق وبين أعضاء حزب المحافظين بعد ستة أسابيع فقط من تعيينها.

وأكدت تراس أنه لا يمكن إتمام مهمتها التي انتخبت من أجلها في ظل الوضع الراهن، وأنها ستقدم استقالتها للملك تشارلز الثالث. وأوضحت تراس أن عملية اختيار خلف لها ستستكمل الأسبوع المقبل.

وأوضحت تراس أن عملية اختيار خلف لها ستستكمل الأسبوع المقبل، وفور استقالتها، دعا زعيم المعارضة البريطانية العمالي كير ستارمر إلى إجراء انتخابات عامة 'الآن'.

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