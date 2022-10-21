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أوغلو يدعو لرفع اجراءات الحظر عن إيران لخفض سعر النفط

أوغلو يدعو لرفع اجراءات الحظر عن إيران لخفض سعر النفط
الجمعة ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٠ بتوقيت غرينتش

خاطب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اميركا والغرب قائلا انه لا يمكن حل مشكلة نقص الطاقة من خلال التهديدات، مطالبا برفع اجراءات الحظر عن إيران لخفض سعر النفط.

العالم _ ترکیا

وفي كلمة خلال كلمة له في اجتماع لحزبه العدالة والتنمية الحاكم، في ولاية مرسين جنوبي تركيا، أشار تشاووش أوغلو إلى "أننا نرى تهديدات من الولايات المتحدة الأمريكية للسعودية، على خلفية قرار خفض إنتاج النفط من أوبك+، وهو (التهديد الأمريكي للسعودية) ما لا يمكننا قبوله"، مشددا على أن "هذا الاستقواء والتنمر من طرف الولايات المتحدة ليس أمرا صائبا".

وتوجه إلى اميركا والغرب قائلا، انه لا يمكن حل أزمة الطاقة عالميا، فقط من خلال تهديد المملكة العربية السعودية.. مشيرا الى انه اذا أردتم خفض أسعار الطاقة عالمياً، فارفعوا اجراءات الحظر المفروضة على إيران، كما أكد أنه "لا يمكن حل مشكلة نقص الطاقة من خلال التهديدات".

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أوغلو يدعو لرفع اجراءات الحظر عن إيران لخفض سعر النفط

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