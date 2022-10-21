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إصابات خلال قمع مظاهرة لـ'كسر الحصار' في نابلس

إصابات خلال قمع مظاهرة لـ'كسر الحصار' في نابلس
الجمعة ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

أصيب فلسطينيان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي فعالية لكسر الحصار على حاجز بيت فوريك شرق نابلس.

العالم- فلسطين

وأفاد شهود عيان ومصادر فلسطينية، بأن" شابين فلسطينيين أصيبا بالرصاص المعدني، وجرى نقلهما لمستوصف داخل بيت فوريك، فيما أصيب آخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع".

وأشارت إلى أن "قوات الاحتلال تحتجز طاقما طبيا تابعا للهلال الأحمر والإغاثة الطبية، وفتشت مركبات الإسعاف، واستولت على بعض المواد من متطوعي الإغاثة، ومنعت الطواقم من المرور عبر الحاجز".

وأقام المواطنون الفلسطينيون صلاة الجمعة على حاجزي حوارة جنوب نابلس وبيت فوريك شرقها، وعلى مفرق دير شرف المغلق بالسواتر الترابية، ضمن فعاليات لكسر الحصار المفروض على محافظة نابلس منذ أكثر من 10 أيام.

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