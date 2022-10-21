العثور على الطفلة المقدسية نورهان بعد أن اختطفها مستوطنون واعتدوا عليها بالضرب

العالم- فلسطين

وأفاد مراسل قناة العالم الإخبارية بأنه" تم العثور على الطفلة المقدسية نورهان الصياد 14 عاما التي فقدت لعدة ساعات بعد اختطافها من قبل المستوطنين والاعتداء عليها بالضرب المبرح".

وحسب عائلة الطفلة الصياد أن" الطفلة اختفت آثارها عصر يوم أمس الخميس بعد ذهابها لمحل تجاري في بلدة الطور بالقدس".

وقالت مصادر فلسطينية: "ولاحظ شهود عيان وجود حافلة في منطقة اختفاء الطفلة في بلدة الطور بالقدس، تبين لاحقاً أنها تعود لمستوطنين، وقد رفضت السلطات الاسرائيلية الاستجابة لدعوات أهالي الطور بالبحث عن الطفلة الصياد أو مراجعة كاميرات المراقبة المنتشرة في البلدة."

واحتشد الأهالي أمام مركز الشرطة في الطور احتجاجًا على إهماله في البحث عن الطفلة المفقودة لأكثر من 7 ساعات، وشكل أهالي الطور لجاناً للبحث على الطفلة نورهان في مناطق القدس ومحيط المسجد الأقصى المبارك.

وسبق أن اختطف المستوطنون الطفل المقدسي محمد أبو خضير ثم أحرقوه في 2 يوليو 2014، وقد عثر على جثته في أحراش دير ياسين" بحسب المصادر.