رئيس اتحاد التايكوندو الايراني يندد باقحام بريطانيا السياسة في الرياضة

العالم- ايران

وقال ساعي في تصريح صحفي ان بريطانيا تدعى جزافا بأن السياسة بعيدة عن الرياضة لكن اتحاد التايكوندو البريطاني اقحمت السياسة في الرياضة ولم تعمل من اجل اصدار تاشيرات الدخول للمنتخب الايراني للمشاركة في مباريات غراندبري في منشستر.

وشرح ساعي ان اعضاء المنتخب الايراني حضروا الى أنقرة من اجل اخذ تاشيرات الدخول لكن الان ورغم مضي 5 اسابيع على الحضور في انقرة لم نحصل على تاشيرات الدخول (من السفارة البريطانية).

واضاف ساعي ان ايران ستسعى لدى المحافل الرياضية الدولية لمنح تنظيم البطولات الى الدول التي لا تخلق مشاكل في منح التاشيرات من الان فصاعدا.