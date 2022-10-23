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عيسى قاسم: الحكومة البحرينية تظلم شعبها وتفرق بين مكوناته 

عيسى قاسم: الحكومة البحرينية تظلم شعبها وتفرق بين مكوناته 
الأحد ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠١:١٥ بتوقيت غرينتش

دعا عالم الدين البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم المشاركين في ملتقى «حوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني» إلى عدم تصديق دعوى التسامح.

العالم- البحرين

وقال الشيخ قاسم في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: يا مؤتمر "حوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني" لا تصدق دعوى التسامحِ أو السلامِ الحق أو أي دعوةٍ لذلك من حكومةٍ تظلم شعبها وتفرق بين مكوناته. وهذه حقيقة لا تخفى على ضيوف المؤتمرات.

يشار إلى أن النظام البحريني يعتزم استضافة "ملتقى حوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني" على مدار يومين في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بمشاركة رئيس مجلس حكماء المسلمين "شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب"، وبابا الفاتيكان البابا فرنسيس، وعدد من الشخصيات الفكرية وممثلي الأديان من مختلف دول العالم.

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عيسى قاسم: الحكومة البحرينية تظلم شعبها وتفرق بين مكوناته 

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