العراق.. ترجيحات عقد جلسة منح "الثقة" لحكومة السوداني

العالم - العراق

وقال الشمري ان :"جلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب الكابينة الحكومية ومنح الثقة لرئيس الوزراء المكلف ستعقد اما في نهاية الاسبوع الحالي او مطلع الاسبوع المقبل".

واضاف "لا توجد تأكيدات حتى الان حول انعقاد جلسة البرلمان يوم الثلاثاء المقب انما متى ما انجز السوداني كابينتة الوزارية ستعلن رسمياً" حسب "الفرات نيوز".

واشار الشمري، الى ان "جميع الاحتمالات واردة فمن الممكن ان تمرر الكابينة الحكومية كاملة او نصف زائداً واحد".

وكان السوداني المرشح عن الإطار التنسيقي – الكتلة النيابية الأكثر عدداً- قد سلم كتاب تكليفه عبر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الى رئيس الجمهورية الجديد عبد اللطيف رشيد في جلسة انتخاب الأخير في 13 من تشرين الاول الجاري.

وأمام السوداني 30 يوماً- وفق الدستور- لتشكيل الحكومة وبعد مرور 10 أيام منها لم تتبين ملامح وشكل هذه الحكومة رغم التصريحات المستمرة من مختلف الكتل السياسية بعزم حسمها في أقل من مدة التكليف بل خلال بضعة أيام.

وقرر الاطار التنسيقي في اجتماعه الخميس الماضي "تفويض السوداني باختيار الوزارات التي تتعلق بوزن الاطار الانتخابي بعد تقديم القوى السياسية قوائم باعدادهم ونوابهم بتواقيع حية ومرشحين وحسب معايير رئيس الوزراء المكلف على طيف من الوزارات".

ولم تحدد رئاسة البرلمان – حتى الآن- موعداً لعقد جلسة التصويت على حكومة السوداني.