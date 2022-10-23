اسم الشهيد ’تامر الكيلاني’.. يتصدر مواقع التواصل

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تشييع الشهيد البطل "تامر الكيلاني" تحول الى يوم استفتاء على العرين كما ارادت المجموعة فحمل الجثمان على الاكف بموكب جرارا شارك فيه الالاف صغارا وكبارا مرددين شعارات التمسك بالمقاومة بكافة أشكالها وسبلها طريقاً وحيداً لتحرير فلسطين وكلّ الحقوق المسلوبة والثأر من الاحتلال الصهيوني لدماء الشهيد التي اريقت على ارض فلسطين ولاجل فلسطين.

وبعيد التشييع هددت مجموعة عرين الاسود الاحتلال مؤكدة أنها تعدّ "حدثاً من لهب" للاحتلال الإسرائيلي، محذرةً من "حدثٍ أمني قد اقترب". وقالت المجموعة في بيانٍ إنّ "بنادق العرين عطشى كصحراء النقب فترقبوا إنا أمسينا بركاناً من غضب"، مضيفةً: "من فوق الأرض من تحت الأرض تابعونا فإنا نعدُّ لكم حدثاً من لهب".

وكانت مجموعة “عرين الأسود” أعلنت عن اغتيال قوات الاحتلال “الإسرائيلي”، لأحد كوادرها الشهيد تامر الكيلاني، داخل البلدة القديمة في نابلس شمال الضفة المحتلة، ووصفته بأنه “أحد أشرس مقاتليها”، وقالت ، في بيان لها، فجر اليوم الأحد: “ترجل في تمام الساعة الواحدة والنصف من فجر هذا اليوم فارس مغوار وأسد هصور من أسود العرين وأحد أشرس مُقاتلي مجموعة عرين الأسود الشهيد البطل تامر الكيلاني”، متهمة الاحتلال بوضع عبوة “تي أن تي” لاصقة للشهيد انفجرت ما أدى لاستشهاده.

وشددت المجموعة في بيانها على أن “الاحتلال لا يواجه بشرف العسكرية ولا يعلم عنها شيئاً، ولم يدرسها ولم يدرس إلا طرق الخسة والنذالة والغدر هو ومعاونوه”، ومتوعدة “الاحتلال وكوخافي في ليلته الأخيرة برد قاس وموجع ومؤلم”، مطالبة أبناء الشعب الفلسطيني بالالتفاف حول مقاومته، والمشاركة في تشييع الشهيد “الكيلاني”، وتحويل هذا اليوم إلى “يوم استفتاء على العرين”.

وفي تعليق وسائل الاعلام العبرية، قالت صحيفة “يديعوت احرونوت” العبرية إن “تامر الكيلاني الذي قضى في انفجار الليلة بنابلس كان مسؤولا عن سلسلة من الهجمات في الأشهر الأخيرة”، زاعمة أن “الكيلاني يقف خلف إرسال “محمد الميناوي” الذي اعتقل في يافا قبل أكثر من شهر وكان ينوي تنفيذ عملية إطلاق نار في قلب تل أبيب”.

بدورها أكدت القناة الـ14 العبرية، أنه في أعقاب اغتيال الكيلاني، رفعت المنظومة الأمنية حالة التأهب للقصوى للتصدي لموجة من الرد المتوقع من الجانب الفلسطيني. من جانبها ادعت قناة “كان” العبرية، أن الكيلاني 33 عاما الذي اغتيل في نابلس كان مسؤولا عن سلسلة من العمليات، ويقف خلف عمليات إطلاق نار على قوات الجيش في منطقة نابلس، وخطط لهجوم بعبوة في محطة وقود في كدوميم، ويقف خلف إلقاء عبوة على قوات الجيش، وعبوة ناسفة وضعت بالقرب من حفات جلعاد وغيرها.

القوى والفصائل الفلسطينية نعت الشهيد تامر الكيلاني مؤكدة أن طريقة اغتياله تكشف عن عجز الاحتلال في مواجهة حالة المقاومة المتصاعدة، وتحديداً من مجموعة عرين الأسود في نابلس، مضيفة أن عملية الاغتيال من خلال تفخيخ دراجة نارية باستخدام عملاء، يبين الوجه الإرهابي للاحتلال الإسرائيلي، مشددة على أن هذه الجرائم لن توقف المقاومة الممتدة في نابلس، وجميع أنحاء الضفة الغربية والقدس المحتلة، بل ستزيدها شراسة.

خبراء الشأن الفلسطيني رأوا أن قوات الاحتلال الصهيوني لجأت لعملية اغتيال الشهيد الكيلاني بهذه الطريقة بعد فشلها في ملاحقة ومواجهة المقاومين وجهًا لوجه، مؤكدين أن عودة سياسة الاغتيال يعني ادخال المنطقة في جولة جديدة ومواجهة قوية، لافتين في الوقت ذاته إلى أن الاحتلال لم يتوقف عن استخدام العملاء في كل مشروعه الأمني.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تناقلوا اخبار استشهاد "الكيلاني" بالاضافة الى صوره ومقاطع الفيديو التي وثقت لحظة اغتياله، معبرين عن اعتزازهم وفخرهم بالمقاومين المدافعين عن فلسطين الارض والمقدسات مجددين العهد لفلسطين على البقاء صفا واحدا مع المقاومة على كافة المستويات حتى تحرير الارض من دنس الاحتلال الغاشم.

وكتب "ansa alhrea" في تغريدة على حسابه الخاص "حالة التأهب القصوى للاحتلال لن تحميه من غضبه الأسود ومنظومتهم الأمنية ثبت فشلها فتربصوا إنا بكم متربصون #تامر_الكيلاني_شهيد_الغدر #عرين_الاسود #فريق_مجاهدون".

وغرد "????????-???????????????????????????????? ????????????????????????" على حسابه الخاص قائلا "لنزرع شهدائنا في رحم هذا التراب المثخن بالنزيف، فدائماً يوجد في الأرض متسعاً لشهيد آخر. المجد لمن سار على عهد وديع حداد و ابو علي مصطفى ، المجد لم نقل المواجهة الى عمق الكيان. المجد للشهيد الرفيق تامر الكيلاني قائد العرين ابن الشعبية وكتائب ابو علي مصطفى".

ونشر "princess Rania" تغريدة حملت خلاصة لمسيرة الشهيد وكتب "من هو القائد تامر الكيلاني في #عرين_الأسود #تامر_الكيلاني_شهيد_الغدر #فريق_مجاهدون".

وعلقت "Ansam Alhrea" على اغتيال المجاهد الكيلاني "الثمن غال جدا .. سيدفعه الاحتلال وزبانيته .. وغضب الأحرار سيكون عارما يحرق كل من تطاول واعتدي وأعان المحتل .. وإن غدا لناظره قريب . #تامر_الكيلاني_شهيد_الغدر #عرين_الاسود #فريق_مجاهدون".

حساب "الأُمَمِي" كتب في تغريدته "السلام على عرين الأسود، الذين يقدّمون لنا أغلى شبابهم وقادتهم شهداء على طريق حريّتنا وعزّنا. الشهيد القائد تامر الكيلاني. أحد قادة عرين الأسود، وأحد كوادر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".

ونشر "ضياء الكحلوت" صورة الشهيد وعق عليها قائلا "دماؤهم تزهر ثورة الشهيد المجاهد: تامر الكيلاني #المقاومة_مستمرة".

وغرد "حسن فاخوري" على حسابه الخاص قائلا "#تامر_الكيلاني شهيد يعبّد بدمائه طريق تحرير #فلسطين تاركًا خلفه أسودًا {أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ} .. #عرين_الأسود".

عطايا

@gaza1948pal

عملية اغتيال الشهيد البطل تامر الكيلاني، تذكرنا بعملية اغتيال الشهيد القائد العام لالوية الناصر الجناح العسكري للجان المقاومة في فلسطين. ابو يوسف القوقا. حيث وضع العدو عبوة ناسفة في سيارة على طريقه وهو ذاهب لأداء صلاة الجمعة وارتقى الى العلى شهيدا. ٢٠٠٦. #فلسطين".

أ. عبدالله العَقَّاد

@akad2022

الاغتيال الملتبس . . والقصد منه التشكيك بالفاعل مع حرص العدو على تبني الفعل بصورة أو بأخرى. وهذا أسلوب معتاد لأجهزته الأمنية في البيئات الخارجية، وفي حالات بغية إثارة الجدل الداخلي، وإلقاء الشك في البيئة الحاضنة. تقبل الله شهيــدنا البطل #تامر_الكيلاني #الفاتح #عرين_الاسود".