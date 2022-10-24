أحداث الاسبوع في المغرب العربي - الجزء الأول

العالم – المغاربية

وقالت مراسلة العالم في تونس منيرة شريفي إن المشهد يبدو عاديا جدا خاصة في جانبه الاداري والتقني.

وأضافت إن هيئة الانتخابات مستعدة بشكل جيد لانجاح مسار الانتخابات البرلمانية المقررة نهاية هذا العام في البلاد. وقالت إن الجانب الآخر هو تنزيل القانون الانتخابي الجديد على أرؤض الواقع وتطبيقه، مؤكدة أن هناك العديد من المرشحين الذين تحدثوا عن صعوبات كبيرة في جمع التزكيات وخاصة الجانب المتعلق بضرورة التعريف بالامضاء لدى البلديات بخصوص هذه التزكيات.

من جانب قال مراسل العالم توفيق تقرين إن الاعاقة الاولى والأساسية بشأن السياحة في الجزائر هي الاعاقة النفسية والفكرية واعتماد النظام الجزائري بالعقلية النفطية وكذلك اعتماد الجزائريين بمداخل العملة الصعبة.

وأشار الى أن العمل جاري ويتطلب جهدا أكبر واستراتيجيات واضحة للنهوض بقطاع السياحة في الجزائر.

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