شاهد.. أهم أهداف مؤتمر الجمعية العامة لمنظمة "أوانا" في طهران

العالم - مراسلون

وقوفا على نبض الشارع واستجابه لما تحتاجها وكالات الانباء عقد في طهران المؤتمر الـ18 لوكالات أنباء آسيا والباسفيك بمشاركة اكثر من 90 ممثلا من 43 وكالة أنباء من 35 دولة من آسيا والمحيط الهادئ لمناقشة كيفية تجاوز التحديات التي تواجهها وكالات الأنباء وسبل التعاون بينهما.



وقال وزير الثقافة والارشاد الاسلامي محمد مهدي اسماعيلي: "نامل ان يفتح الموتمر فصلا جديدا في نشاط اوانا (oana) لتلعب هذه المنظمة دورا اكثر فاعلية في مجال الاعلام على الصعيدين الاقليمي والعالمي، وسائل الاعلام بامكانها ان تصبح عنصرا لارساء السلام وتعزيز التضامن والتازر بين شعوب العالم وان تكون داعما للحق والحقيقة والصداقة".

وقال المدير العام لوكالة الجمهورية الإسلامية للانباء علي نادري لمراسل قناة العالم الاخبارية: "إن وسائل الإعلام المستقلة بامکانها من خلال تأسيس التحالف فيما بينها ان تتحول الى مصدر مستقل لنشر الاخبار والمعلومات لشعوب العالم لمواجهة تدفق الاخبار باتجاه واحد ويمكن من خلال هذا الموتمر فتح فصل جديد في مجال الأنشطة الإعلامية والتبادل الاعلامي بين وسائل الإعلام بعد السيطرة على تفشي كورونا وبالتزامن مع التطورات التي يشهدها العالم".



واکد المشارکون في المؤتمر على تعزيز التعاون بين وسائل الإعلام والوقوف معا لإعلاء أصوات وكالات الأنباء في العالم وتبادل الخبرات بين الوكالات الأعضاء في إدارة الوكالات خاصة في التعامل مع تطورات تكنولوجيات المعلومات والتحديات المتزايدة لوسائل الإعلام وظهور وسائل الإعلام الجديدة.



وقال مدير الوكالة الوطنية العراقية شفيق العبيدي لمراسل العالم: "الوكالات الغربية تر نفسها هي الاعلى في المستوى التقني من وكالتنا، لذا علينا أن نواجه هذه النظرة بخطوات علمية بحيث تعلو بالشأن الاعلامي والمهني، الى مرتبة أعلى".



يعقد هذا الاجتماع على أعلى مستوى لكل وكالة أنباء عضو كل ثلاث سنوات ويتناول قضايا البنية التحتية وتحسين مستوى أنشطة الأعضاء والسياسات الكلية ومراجعة وتعديل واعتماد موافقات المجلس التنفيذي والهيئة الفنية ومجموعة الأخبار.

خلق توازن ضد التدفق المعلومات في تجاه واحد وخاصة من قبل وسائل الاعلام الغربية البارزة من أهم أهداف هذا المؤتمر.



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