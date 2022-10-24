الإثنين ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢
١٢:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. أهم أهداف مؤتمر الجمعية العامة لمنظمة "أوانا" في طهران

الإثنين ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١١:١٥ بتوقيت غرينتش

شهدت العاصمة الايرانية طهران أعمال المؤتمر الـ18 لوكالات أنباء آسيا والباسفيك بحضور العشرات من وكالات الأنباء المؤثرة بهدف تبادل الخبرات بين الوكالات الأعضاء، والتعامل مع التحديات المتزايدة لوسائل الإعلام وتعزيز التعاون فيما بينها.

العالم - مراسلون

وقوفا على نبض الشارع واستجابه لما تحتاجها وكالات الانباء عقد في طهران المؤتمر الـ18 لوكالات أنباء آسيا والباسفيك بمشاركة اكثر من 90 ممثلا من 43 وكالة أنباء من 35 دولة من آسيا والمحيط الهادئ لمناقشة كيفية تجاوز التحديات التي تواجهها وكالات الأنباء وسبل التعاون بينهما.

وقال وزير الثقافة والارشاد الاسلامي محمد مهدي اسماعيلي: "نامل ان يفتح الموتمر فصلا جديدا في نشاط اوانا (oana) لتلعب هذه المنظمة دورا اكثر فاعلية في مجال الاعلام على الصعيدين الاقليمي والعالمي، وسائل الاعلام بامكانها ان تصبح عنصرا لارساء السلام وتعزيز التضامن والتازر بين شعوب العالم وان تكون داعما للحق والحقيقة والصداقة".
وقال المدير العام لوكالة الجمهورية الإسلامية للانباء علي نادري لمراسل قناة العالم الاخبارية: "إن وسائل الإعلام المستقلة بامکانها من خلال تأسيس التحالف فيما بينها ان تتحول الى مصدر مستقل لنشر الاخبار والمعلومات لشعوب العالم لمواجهة تدفق الاخبار باتجاه واحد ويمكن من خلال هذا الموتمر فتح فصل جديد في مجال الأنشطة الإعلامية والتبادل الاعلامي بين وسائل الإعلام بعد السيطرة على تفشي كورونا وبالتزامن مع التطورات التي يشهدها العالم".

واکد المشارکون في المؤتمر على تعزيز التعاون بين وسائل الإعلام والوقوف معا لإعلاء أصوات وكالات الأنباء في العالم وتبادل الخبرات بين الوكالات الأعضاء في إدارة الوكالات خاصة في التعامل مع تطورات تكنولوجيات المعلومات والتحديات المتزايدة لوسائل الإعلام وظهور وسائل الإعلام الجديدة.

وقال مدير الوكالة الوطنية العراقية شفيق العبيدي لمراسل العالم: "الوكالات الغربية تر نفسها هي الاعلى في المستوى التقني من وكالتنا، لذا علينا أن نواجه هذه النظرة بخطوات علمية بحيث تعلو بالشأن الاعلامي والمهني، الى مرتبة أعلى".

يعقد هذا الاجتماع على أعلى مستوى لكل وكالة أنباء عضو كل ثلاث سنوات ويتناول قضايا البنية التحتية وتحسين مستوى أنشطة الأعضاء والسياسات الكلية ومراجعة وتعديل واعتماد موافقات المجلس التنفيذي والهيئة الفنية ومجموعة الأخبار.

خلق توازن ضد التدفق المعلومات في تجاه واحد وخاصة من قبل وسائل الاعلام الغربية البارزة من أهم أهداف هذا المؤتمر.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

قائد عسكري ايراني: أمن مجالنا الجوي خط أحمر

رئيسي يدعو لتنمية العلاقات الإيرانية الصينية على أساس المصالح والاحترام المتبادل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزارة الصحة : 535 إصابة و4 وفيات جديدة بكورونا في إيران

فيديوغرافيك.. شهيد "عرين الأسود" تامر الكيلاني

شاهد.. الفيضانات تشتد في أستراليا

مسؤول: رسالة مناوراتنا لأصدقائنا هي الراحة والسلام ولأعدائنا تخلوا عن الاعمال الخبيثة

مراسل العالم: الدفاع الجوي السوري يتصدى لعدوان جوي

حركة أمل تشدد على أهمية تلاقي إرادات الكتل النيابية على حوار جاد