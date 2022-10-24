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تحالف الفتح: الخلافات بين الكتل السياسية لن تعرقل انعقاد جلسة تشكيل الحكومة

تحالف الفتح: الخلافات بين الكتل السياسية لن تعرقل انعقاد جلسة تشكيل الحكومة
الإثنين ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٠ بتوقيت غرينتش

عد تحالف الفتح في العراق، اليوم الاثنين، الخلافات السياسية على الحقائب الوزارية السيادية بانها لن تؤثر على انعقاد جلسة اختيار كابينة المكلف لرئاسة الوزراء محمد السوداني، فيما حدد أقصى موعد لتمرير الكابينة داخل قبة البرلمان.

العالم-العراق

وقال القيادي في التحالف عائد الهلالي، إن "الخلافات بين الكتل السياسية السنية أو الكردية على الحقائب السيادية لن تتمكن من عرقلة انعقاد جلسة تقديم كابينة المكلف محمد شياع السوداني مرة أخرى".

ورجح الهلالي: " تمرير كابينة السوداني خلال يومي الثلاثاء او الأربعاء كأقصى حد"، مؤكداً "ضرورة تشكيل الحكومة خلال المرحلة الحالية حتى ولو كانت بصورة منقوصة بعض الوزارات التي لم يتم الاتفاق على اختيار أسماء لها".

وأضاف، أن "الامر المهم في الوقت الحالي ان تكون هناك حكومة جديدة لان الوضع السياسي لم يعد يتحمل أي تأخير باعتبار ان الشعب العراقي أنتظر قرابة العام الكامل لرؤية حكومة كاملة الصلاحيات".

وأكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الشمري في حديث سابق، انجاز رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني 70 % من التشكيلة الوزارية، مبينا أن الإطار التنسيقي هو المتبني الرسمي للحكومة ويتحمل اخفاقها ونجاحها.

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تحالف الفتح: الخلافات بين الكتل السياسية لن تعرقل انعقاد جلسة تشكيل الحكومة

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