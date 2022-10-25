الثلاثاء ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٥:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

العراق: القبض على المتهم الرئيس في قضية الأمانات الضريبية +فيديو

الثلاثاء ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت هيئة النزاهة العراقية أن المتهم الرئيس في قضية الأمانات الضريبة بات في قبضتها، مشيرة إلى أن القبض عليه جاء تنفيذاً لمذكرة قضائية صادرة عن محكمة استئناف بغداد الكرخ- محكمة الكرخ الثانية.

العالم - العراق

هيئة النزاهة العراقية لفتت، في بيان أمس الاثنين (24 تشرين الأول 2022)، إلى أن عملية إلقاء القبض تمت بتعاون وتنسيق مع القاضي المختص ووزير الداخلية.

وكان وزير الداخلية العراقية، عثمان الغانمي، قد أعلن في بيان اليوم، عن القاء القبض على "نور زهير جاسم" أحد المتهمين بسرقة أموال صندوق أمانات الهيئة العامة للضرائب.

وقال عثمان الغانمي، إن عملية إلقاء القبض جرت أثناء محاولة المتهم المغادرة إلى خارج البلاد بطائرة خاصة، معرباً عن شكره وتقديره لجهود "القضاء العراقي العادل الذي أصدر الموافقات اللازمة لإنجاز هذه المهمة".

من جهتها، بيّنت هيئة النزاهة أن المتهم الذي القي القبض عليه هو المدير المفوض لشركة (المبدعون) للخدمات النفطية المحدودة، مبيّنة أن "العملية تمت استنادا لأحكام المادة (444/11) من قانون العقوبات، وبإشراف وتنسيق وتعاون مع الجهات القضائية ووزارة الداخلية- قسم إقامة وجوازات مطار بغداد الدولي، وذلك أثناء محاولة المتهم الهرب خارج العراق".

روابط ذات صلة

القضاء العراقي يستدعي مسؤولين كبار بقضية 'مصرف الرافدين'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. ما وراء ظهور سوناك المفاجئ كرئيس للوزراء في بريطانيا؟

هاشتاغات: عرين الاسود تربك الاحتلال وافلام هوليود وحفلات ابن سلمان

السودان.. إجراءات أمنية مشددة بالخرطوم بالذكرى الأولى للانقلاب العسكري

رئيس الوزراء العراقي: مستمرون في مكافحة الفساد

العراق: القبض على المتهم الرئيس في قضية الأمانات الضريبية +فيديو

شاهد هاشتاغ.. نشطاء سعوديون: ارض الرسالة والنبوة اصبحت مرتعاً لمجون ابن سلمان