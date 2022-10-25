العراق: القبض على المتهم الرئيس في قضية الأمانات الضريبية +فيديو

العالم - العراق

هيئة النزاهة العراقية لفتت، في بيان أمس الاثنين (24 تشرين الأول 2022)، إلى أن عملية إلقاء القبض تمت بتعاون وتنسيق مع القاضي المختص ووزير الداخلية.

وكان وزير الداخلية العراقية، عثمان الغانمي، قد أعلن في بيان اليوم، عن القاء القبض على "نور زهير جاسم" أحد المتهمين بسرقة أموال صندوق أمانات الهيئة العامة للضرائب.

وقال عثمان الغانمي، إن عملية إلقاء القبض جرت أثناء محاولة المتهم المغادرة إلى خارج البلاد بطائرة خاصة، معرباً عن شكره وتقديره لجهود "القضاء العراقي العادل الذي أصدر الموافقات اللازمة لإنجاز هذه المهمة".

من جهتها، بيّنت هيئة النزاهة أن المتهم الذي القي القبض عليه هو المدير المفوض لشركة (المبدعون) للخدمات النفطية المحدودة، مبيّنة أن "العملية تمت استنادا لأحكام المادة (444/11) من قانون العقوبات، وبإشراف وتنسيق وتعاون مع الجهات القضائية ووزارة الداخلية- قسم إقامة وجوازات مطار بغداد الدولي، وذلك أثناء محاولة المتهم الهرب خارج العراق".