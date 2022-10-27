هل يتسبب نقص فيتامين (د) في الطبيعة العدوانية؟

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اذ يمكن ان يؤدي نقص فيتامين (د) الى ضعف العظام وزيادة خطر الاصابة بهشاشة العظام والتهاب المفاصل. وقد اظهرت دراسة اجراها باحثون في جامعة ميشيغان بالولايات المتحدة ان نقص فيتامين (د) عند الاطفال من الممكن ان يؤدي الى ظهور سلوك عدواني. وكشفت الدراسة وجود صلة بين نقص فيتامين (د) لدى الاطفال الصغار وبين السلوك العدواني عند بلوغهم سن المراهقة بحسب ما نشره موقع ان دي تي في الاميركي.

في الدراسة سجل الاطفال الذين يعانون من نقص فيتامين (د) درجات عالية في الاختبارات التي تقيم مشاكل السلوك عند بلوغهم سن المراهقة. وكانت النتائج مثيرة للقلق اذ توضح ان نقص فيتامين اشعة الشمس يرتبط بامراض نفسية كالفصام والاكتئاب في مرحلة البلوغ.

تقول اميليا باكزيك اخصائية تغذية في مستشفى لا رابيدا للاطفال في شيكاغو بالولايات المتحدة: لفيتامين (د) ادوار متعددة ومختلفة في الجسم بما في ذلك النمو ووظائف الجهاز العصبي والعضلي والحد من الالتهابات كما تقول ان العديد من الدراسات قد ربطت بين نقص فيتامين (د) وامراض القلب والاوعية الدموية وبعض انواع السرطان والاضطراب العاطفي الموسمي والتصلب المتعدد واضطرابات المناعة الذاتية ومقاومة الانسولين لدى البالغين. بحسب ما نشره موقع تودايز ديتيشن الاميركي.

مصادر فيتامين (د)

من الممكن الحصول على فيتامين (د) من مصادر غذائية مثل الفطر والسمك الدهني والبيض ومنتجات الالبان. غير ان هذه الاطعمة قد توفر نسبة قليلة جدا من فيتامين (د). وعلى الرغم من ان قضاء بعض الوقت تحت اشعة الشمس مهم جدا ويعتبر من المصادر الاساسية للحصول على فيتامين (د) غير ان الحذر مطلوب ايضا اذ قد تؤدي اشعة الشمس فوق البنفسجية الى اضرار بالغة في البشرة. ففي بعض الحالات حتى المركبات الواقية للشمس التي تحتوي على تركيبة عالية من الحماية من اشعة الشمس (SPF) قد لا توفر الحماية المطلوبة ضد الاشعة فوق البنفسجية.

في هذه الحالة يكون الحل الانسب هو تناول مكملات فيتامين (د) دوائية لمواجهة نقصه تجنبا لماخطره ولكن تحت اشراف الطبيب.

اسباب نقص فيتامين (د)

من الاسباب الرئيسية لنقص فيتامين (د) هو عدم التعرض لاشعة الشمس نتيجة لقضاء وقت طويل داخل المنزل كما يلعب سوء التغذية او العيش في مناطق شديدة التلوث دورا في ذلك ايضا . بالاضافة الى الوزن الزائد او التقدم في العمر. بحسب ما نشره موقع تايمز ناو نيوز الاميركي.

ينصح الاطباء والباحثون بتناول الاطعمة الغنية بفيتامين (د) كالبيض والسمك والتعرض لاشعة الشمس الطبيعية والحفاظ على وزن صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام ومراقبة الحالة وعلاجها في الوقت المناسب تحت اشراف الطبيب وخصوصا عند الاطفال لانهم الشريحة الاكثر تاثرا بنقص فيتامين (د).