خبير سوداني يرسم صورة ضبابية للمشهد.. لايوجد احد يتحمل المسؤولية!

خاص بالعالم

وقال الشيخ في حديث لقناة العالم على هامش خروج تظاهرات حاشدة في الذكرى الاولى للانقلاب وللمطالبة بحكومة مدنية، ان هنالك فشلاً ذريعاً على مختلف الصعد في السودان، وهنالك حالة انسداد سياسي واحتقان يعم الشارع في عموم البلاد، والمئات يقتلون يومياً.

واوضح الشيخ، ان العسكر مازال مصر على تمسكه بالسلطة رغم التظاهرات المتواصلة والمطالبات برحيلهم وعودة الحكومة المدنية، فيما تقمع القوات الامنية المتظاهرين بشكل عنيف وان المتظاهرين يصرون على سلميتهم.

واكد ان قوى الحرية والتغيير في وضع لا تحسد عليه فهي تريد ارضاء الشارع في وقت وتحضع للضغوط الدولية في وقت آخر.

هذا وقد نزل آلاف المتظاهرين الى الشوارع في السودان إحياء للذكرى الأولى للانقلاب وللمطالبة بحكومة مدنية، فيما افادت مصادر محلية بأن السلطات قطعت الإنترنت في كل أنحاء البلاد.

وهتف المشاركون بشعارات تدعو العسكر للرجوع الى ثكناته وعودة الحكومة المدنية .وأقام المتظاهرون متاريس لابطاء تقدم قوات الأمن التي قامت من جهتها باغلاق كل الجسور التي تربط بين ضفتي نهر النيل في العاصمة السودانية لمنع المحتجين من الوصول الى القصر الجمهوري.

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