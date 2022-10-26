الأربعاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢
١٠:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

ناشط يمني يطالب السعودية بالافراج عن الشاعر "وسام سعد كده"

الأربعاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٣ بتوقيت غرينتش

طالب صحفي وناشط يمني في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر السلطات السعودية بالافراج عن الشاعر "وسام سعد كده".

العالم - اليمن

وكتب "أنيس منصور" في تغريدته: #الحرية_للشاعر_وسام_سعد_كده القابع في سجون النظام السعودي بسبب قصيده مدح فيها شهامة وقوة وعزة وكرم وأصالة بعض مشائخ المهرة"

وحكمت محكمة سعودية في مدينة الرياض بالسجن أربع عشرة سنة على المواطنِ اليمنيِّ "وسام سعد كدة".

هذا وقال الشاعر تمام سعد كده اليوم الاربعاء ان محكمة سعودية حكمت على شقيقه الشاعر وسام كده 14عام بالسجن ..

وأضاف الشاعر تمام سعد كدة أن السلطات السعودية اعتقلت شقيقه قبل عامين واصدرت اليوم حكما عليه بالسجن 14عام بتهمة قصيدة شعرية امتدح فيها أحد رموز المهرة.

ولقت الحادثة استياء واسع في محافظة المهرة وعبر ناشطون وحقوقيين من أبناء المهرة عن ادانتهم واستنكارهم الشديد من تلك الأحكام مطالبين المنظمات المحلية والدولية الضغط على السلطات السعودية بسرعة الإفراج على الشاعر سام كده..

روابط ذات صلة

محافظ المهرة اليمنية يحذر من مخطط دول الاحتلال في استهداف المجتمع المهري

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

باحث وناشط سعودي ينتقد تركي آل الشيخ لهذا السبب + فيديو

كيف تقرأ مخاوف موسكو من احتمال استخدام كييف للقنبلة القذرة؟

بالصورة.. هكذا تضامن المطبعون مع فلسطين

إيران تتبوأ المرتبة الأولى بالمنطقة في المؤشرات الصحية

ناشط يمني يطالب السعودية بالافراج عن الشاعر "وسام سعد كده"

طهران تفرض عقوبات على أفراد ومؤسسات في الاتحاد الأوروبي