ناشط يمني يطالب السعودية بالافراج عن الشاعر "وسام سعد كده"

العالم - اليمن

وكتب "أنيس منصور" في تغريدته: #الحرية_للشاعر_وسام_سعد_كده القابع في سجون النظام السعودي بسبب قصيده مدح فيها شهامة وقوة وعزة وكرم وأصالة بعض مشائخ المهرة"

وحكمت محكمة سعودية في مدينة الرياض بالسجن أربع عشرة سنة على المواطنِ اليمنيِّ "وسام سعد كدة".

هذا وقال الشاعر تمام سعد كده اليوم الاربعاء ان محكمة سعودية حكمت على شقيقه الشاعر وسام كده 14عام بالسجن ..

وأضاف الشاعر تمام سعد كدة أن السلطات السعودية اعتقلت شقيقه قبل عامين واصدرت اليوم حكما عليه بالسجن 14عام بتهمة قصيدة شعرية امتدح فيها أحد رموز المهرة.

ولقت الحادثة استياء واسع في محافظة المهرة وعبر ناشطون وحقوقيين من أبناء المهرة عن ادانتهم واستنكارهم الشديد من تلك الأحكام مطالبين المنظمات المحلية والدولية الضغط على السلطات السعودية بسرعة الإفراج على الشاعر سام كده..