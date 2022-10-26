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البرلمان العراقي يحدد يوم غد الخميس موعدا للتصويت على حكومة السوداني

البرلمان العراقي يحدد يوم غد الخميس موعدا للتصويت على حكومة السوداني
الأربعاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٧ بتوقيت غرينتش

افاد مدير مكتب العالم في بغداد بأن مجلس النواب العراقي حدد يوم غد الخميس موعد جلسة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني.

العالم - العراق

قدم رئيس الوزارء العراقي المكلف، طلبا إلى رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي لتحديد موعد لعقد جلسة للتصويت على الكابينة الوزارية والمنهاج الوزاري.

ورد الحلبوسي على طلب السوداني، اليوم الأربعاء، بالقول: "تحديد جلسة الخميس 27 تشرين الأول، الساعة الثانية بعد الظهر للتصويت على المنهاج الوزاري والكابينة الوزارية".

وأشار إلى "تشكيل لجنة حسب المادة 49 / ثانيا من النظام الداخلي لتقديم تقريرها بخصوص المنهاج الوزاري لعرض التقرير على المجلس قبل التصويت".

وأضاف الحلبوسي، أن "اللجنة تتشكل من كل من مستشار الترشيح + المستشار القانوني + مدير عام القانونية + مدير عام البرلمانية، وتكون برئاسة نائب رئيس المجلس".

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