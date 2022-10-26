مصدر خاص يكشف سبب رفض البرلمان العراقي لطلب السوداني اول مرة

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وقال المصدر إن"النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله تصرف بشكل شخصي في رده على كتاب المكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني".

وأضاف، أنه"لا علم لرئاسة مجلس النواب ولا للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي ينتمي له شاخوان بكتابه الأخير"، مبينا أن"رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني غاضب من تصرف شاخوان عبد الله، بسبب تفسيره من قبل أطراف سياسية بأنه عرقلة متعمدة لجلسة نيل الثقة".

ورد مكتب عبدالله في وقت سابق من اليوم الأربعاء، على طلب رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني بشأن عقد جلسة الغد للتصويت على الحكومة، حيث رفض عبدالله عقد الجلسة بحجة أنها لم تستوف الشكلية القانونية.