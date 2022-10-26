شاهد عيان يروي لحظة وقوع الهجوم الارهابي على ضريح السيد 'شاهجراغ'

العالم - ايران

وقال شهود عيان: " عند ما قال امام الصلاة الله أكبر، سمعنا صياحا من مكان تجمع النساء، خرجنا وشاهدت شخصا مسرعا ويطلق النار على الناس بصورة هستيرية، لقد كان يحمل سلاح كلاشينكاوف، والطلق النار واقتحم المسجد حتى وصل الى الضريح وأطلق عليه وابلا من الرصاص".

وسقط 15 شهيدا و40 جريحا على الأقل بهذا الهجوم الإرهابي مساء اليوم الأربعاء على مقام "السيد شاهجراغ" في مدينة شيراز جنوب غربي إيران.

وفور وقوع الهجوم الإرهابي حضر المدعي العالم لمدينة شيراز والقوات الامنية في المكان من أجل التحقيق حول الهجوم.

وأكدت مصادر ايرانية بأن الامن الايراني يجري التحقيق مع منفذ الهجوم الإرهابي على ضريح شاهجراغ في شيراز.

ووفقا لتقليد قديم، يذهب الكثير من أهالي شيراز إلى ضريح السيد شاهجراغ للزيارة في ليالي الخميس ووقع هذا الهجوم الإرهابي في واحدة من أكثر الساعات ازدحاما في المقام.

ويضم ضريح السيد "شاهجراغ" مراقد للأخوين أحمد ومحمد أبناء الإمام موسى الكاظم وشقيقي الإمام علي بن موسى الرضا عليهم السلام.