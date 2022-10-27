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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
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وكالة الانباء العراقية: تم الاتفاق بين جميع القوى السياسية على المنهاج الوزاري لرئيس الحكومة المكلف محمد شياع السوداني
مركز المصالحة الروسي في سوريا: "جبهة النصرة" الإرهابية تخطط لاستفزاز باستخدام قذائف تحوي مواد سامة ضد المدنيين واتهام الجيش السوري
مسؤول كبير في الخارجية الروسية: الأقمار الصناعية التجارية التابعة للولايات المتحدة وحلفائها قد تصبح أهدافا مشروعة إذا شاركت بالحرب في أوكرانيا
آية الله خامنئي: علينا جميعًا ان نكون يدا واحدة امام الاعداء والخونة وكل من يريد الاستخفاف بحياة الناس وأمنهم ومقدساتهم
رويترز: الوسيط الأمريكي في الاتفاق البحري يتوقع أن يستمر الاتفاق "بغض النظر عمن سيتم انتخابه قريبا رئيسا للبنان"
آية الله خامنئي: مرتكب او مرتكبو الجريمة سيعاقبون لكن ألم الأحباء وتدنيس الحرمات لايعوض إلا بالبحث عن سبب هذه الاحداث والتصدي لها بحسم
اللواء باقري: المخططون والمنفذون لجريمة المزار الديني سيقعون قريبا في كمين قوى الأمن والاستخبارات الايرانية وسيعاقبون على أفعالهم المشينة
قائد حرس الثورة في ايران اللواء سلامي يدين الجريمة الارهابية في مزار ديني ويؤكد ان العدو سينال عقابه على افعاله المخزية
الرئيس رئيسي: علينا ان نبعث الياس في قلوب اعدائنا ونبعث الامل في قلوب محبينا
الرئيس رئيسي: طريق التقدم هو بعث الامل في نفوس الناس والعمل الدؤوب في البلاد
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 27-10-2022
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الخميس ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٨ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
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الخميس ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٠
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
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