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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 27-10-2022

الخميس ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش

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