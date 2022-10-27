استشهاد اثنين من قوات التعبئة الشعبية بهجوم ارهابي شمال ايران

العالم- ايران

واوضح مساعد محافظ مازندران شمال البلاد ان "هادي چاکسري" مواليد1992 و"علي فاضلي" مواليد 1993 من منتسبي قوات التعبئة الشعبية (البسيج) استشهدا مساء اليوم الخميس خلال هجوم ارهابي في آمل مركز المحافظة.

وخلال الايام الاخيرة استشهد عدد من القوات الامنية خلال اعمال الشعب في مختلف مدن البلاد ففي يوم أمس الاربعاء استشهد الرائد بالحرس الثوري "أمير كمندي" أثناء تأديته الواجب في مواجهة اعمال الشغب في طهران.

كما استشهد امس النقيب علي نظري حد منتسبي حرس الثورة الاسلامية في مدينة ملاير التابعة لمحافظة همدان غربي ايران دفاعا عن الامن وملاحقة مثيري الشغب.

واستشهد اول امس الثلاثاء، اثنين من منتسبي فيلق سلمان التابع للحرس الثوري بمحافظة سيستان وبلوجستان هما العقيد بحرس الثورة الاسلامية مهدي ملاشاهي والتعبوي جواد كيخا جهانتيغ في اعتداء ارهابي في مدينة زاهدان برصاص مسلحين مجهولين.