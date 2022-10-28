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البحرين تدين بشدة الهجوم الارهابي في مدينة شيراز

البحرين تدين بشدة الهجوم الارهابي في مدينة شيراز
الجمعة ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٤ بتوقيت غرينتش

أدانت وزارة الخارجية البحرينية الهجوم الارهابي على زوار ضريح السيد "شاهجراغ" في مدينة شيراز جنوب ايران، معتبرة الهجوم الارهابي يتنافى مع كافة القيم والمبادئ الدينية والأخلاقية والإنسانية.

العالم - البحرين

وحسب ما نقلت وكالة الانباء البحرينية أن "وزارة الخارجية البحرنية أعربت عن إدانة مملكة البحرين الشديدة للهجوم المسلح الذي وقع على أحد الأضرحة الدينية في مدينة شيراز بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، مما أدى إلى وفاة وجرح عدد من المدنيين جراء هذا الهجوم الإرهابي الآثم الذي يتعارض مع كافة القيم والمبادئ الدينية والأخلاقية والإنسانية".

وعبرت وزارة الخارجية البحرينية عن تعازي ومواساة مملكة البحرين وتعاطفها مع أهالي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين جراء هذا الاعتداء الشنيع، مؤكدة موقفها الرافض لكافة أشكال التطرف والعنف والإرهاب.

يذكر ان ارهابيا مسلحا قام مساء الاربعاء باطلاق النار على زوار ضريح السيد احمد بن موسى الكاظم (شاهجراغ) عليه السلام في مدينة شيراز ما ادى الى استشهاد 15 شخصا بينهم نساء واطفال واصابة 21 اخرين.

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