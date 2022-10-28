الجمعة ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٦:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

مساعد رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تحقيق قفزة اقتصادية في البلاد

مساعد رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تحقيق قفزة اقتصادية في البلاد
الجمعة ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٨ بتوقيت غرينتش

اكد نائب رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية للشؤون الاقتصادية محسن رضائي ضرورة تحقيق قفزة اقتصادية في البلاد وقال انه ومن اجل تحقيق ذلك نحتاج إلى ثورة اقتصادية على مستوى المجتمع.

العالم - ايران

وقال رضائي في تصريح له الخميس في اجتماع مجلس إدارة محافظة قم في الاشارة الى الحادث الارهابي الذي استهدف مساء الاربعاء زوار مرقد السيد احمد بن موسى الكاظم عليهما السلام في مدينة شيراز جنوب ايران والذي ادى الى استشهاد واصابة العشرات من الابرياء من ضمنهم نساء واطفال وكهول: ان هذا الحادث أظهر لنا ما ينتظرنا جميعا من مصير إذا أصبحت البلاد غير آمنة ، وفي مثل هذا الوضع ، حتى المتظاهرين لن يجدوا السلام وسيعاني الجميع.

واوضح بان كل مجتمع يحتاج إلى ثلاث ركائز لتحقيق الاستقرار ، وقال : السياسة في شكل الحكم والنظام السياسي ، والقوانين الصحيحة ، والإدارة السليمة هي الركيزة الأولى.

واعتبر الركيزة الثانية بانها الأمن ، لأنه من الممكن أن تكون هناك سياسة جيدة لكن لا يوجد أمن جيد واضاف أن الأمن يعني الجيش ، والحرس الثوري ، والمخابرات ، والشرطة ، وما إلى ذلك ، وهذا الركن له قيمة عالية جدا في جميع أنحاء العالم.

وتابع نائب رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية: ان الركيزة الثالثة هي الاقتصاد الذي يعتمد على صنعنة الدولة والدخل القومي والترتيب العالمي والدولي للاقتصاد والتطورات الحديثة في بلد ما.

وفي إشارة إلى الجهود التي استمرت 30 عامًا لكسب حصن اقتصادي وعزم العدو الجاد على إفشالنا في هذا المجال ، قال رضائي: إن أهم عمل للعدو في مواجهتنا في الثلاثين عامًا الماضية هو العقوبات حيث يندهش العدو انه كيف لم يركع الشعب الايراني خلال كل هذه المدة.

وأشار إلى أن أعداء الشعب الايراني قاموا بمؤامرات كثيرة لمنع تقدم البلاد ، منها أعمال الشغب والاغتيالات واضاف: أن العدو يسعى لإضعاف الأمن وولاية الفقيه في البلاد.

وقال: مازال هناك أشخاص يعتقدون أنه يمكننا التقدم من خلال التواصل مع الغرب وأن لا أحد سيحاربنا في هذه الحالة واخر مثال على ذلك هو الاتفاق النووي الذي خرقه ترامب ولم يكن حبر توقيعه قد جف بعد.

واكد أننا بحاجة إلى ثورة اقتصادية على مستوى المجتمع ، وقال: إذا حدثت هذه الثورة، فسيتم حل العديد من القضايا الاقتصادية.

وقال رضائي: لقد أظهرنا قدرة الدولة في مختلف أبعاد تصنيع الصواريخ والطائرات بدون طيار ، وإذا حدثت ثورة اقتصادية ، يمكننا أن ننجح في أبعاد أخرى ، مثل إنتاج الأجهزة المنزلية وغير ذلك.

روابط ذات صلة

الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم الإرهابي في مدينة شيراز

استشهاد اثنين من قوات التعبئة الشعبية بهجوم ارهابي شمال ايران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الصحة اللبنانية:  22 اصابة جديدة بالكوليرا وحالة وفاة واحدة 

مساعد رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تحقيق قفزة اقتصادية في البلاد

الرئيس عون: أخذنا حقنا بـالترسيم وثبتناه.. وأعطينا أملا جديدا للبنانيين

الحكومة العراقية الجديدة تبصر النور..وانتخابات مبكرة خلال عام

السعودية والصين تبحثان تعزيز العلاقات

البحرين تدين بشدة الهجوم الارهابي في مدينة شيراز