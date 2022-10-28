مساعد رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تحقيق قفزة اقتصادية في البلاد

العالم - ايران

وقال رضائي في تصريح له الخميس في اجتماع مجلس إدارة محافظة قم في الاشارة الى الحادث الارهابي الذي استهدف مساء الاربعاء زوار مرقد السيد احمد بن موسى الكاظم عليهما السلام في مدينة شيراز جنوب ايران والذي ادى الى استشهاد واصابة العشرات من الابرياء من ضمنهم نساء واطفال وكهول: ان هذا الحادث أظهر لنا ما ينتظرنا جميعا من مصير إذا أصبحت البلاد غير آمنة ، وفي مثل هذا الوضع ، حتى المتظاهرين لن يجدوا السلام وسيعاني الجميع.

واوضح بان كل مجتمع يحتاج إلى ثلاث ركائز لتحقيق الاستقرار ، وقال : السياسة في شكل الحكم والنظام السياسي ، والقوانين الصحيحة ، والإدارة السليمة هي الركيزة الأولى.

واعتبر الركيزة الثانية بانها الأمن ، لأنه من الممكن أن تكون هناك سياسة جيدة لكن لا يوجد أمن جيد واضاف أن الأمن يعني الجيش ، والحرس الثوري ، والمخابرات ، والشرطة ، وما إلى ذلك ، وهذا الركن له قيمة عالية جدا في جميع أنحاء العالم.

وتابع نائب رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية: ان الركيزة الثالثة هي الاقتصاد الذي يعتمد على صنعنة الدولة والدخل القومي والترتيب العالمي والدولي للاقتصاد والتطورات الحديثة في بلد ما.

وفي إشارة إلى الجهود التي استمرت 30 عامًا لكسب حصن اقتصادي وعزم العدو الجاد على إفشالنا في هذا المجال ، قال رضائي: إن أهم عمل للعدو في مواجهتنا في الثلاثين عامًا الماضية هو العقوبات حيث يندهش العدو انه كيف لم يركع الشعب الايراني خلال كل هذه المدة.

وأشار إلى أن أعداء الشعب الايراني قاموا بمؤامرات كثيرة لمنع تقدم البلاد ، منها أعمال الشغب والاغتيالات واضاف: أن العدو يسعى لإضعاف الأمن وولاية الفقيه في البلاد.

وقال: مازال هناك أشخاص يعتقدون أنه يمكننا التقدم من خلال التواصل مع الغرب وأن لا أحد سيحاربنا في هذه الحالة واخر مثال على ذلك هو الاتفاق النووي الذي خرقه ترامب ولم يكن حبر توقيعه قد جف بعد.

واكد أننا بحاجة إلى ثورة اقتصادية على مستوى المجتمع ، وقال: إذا حدثت هذه الثورة، فسيتم حل العديد من القضايا الاقتصادية.

وقال رضائي: لقد أظهرنا قدرة الدولة في مختلف أبعاد تصنيع الصواريخ والطائرات بدون طيار ، وإذا حدثت ثورة اقتصادية ، يمكننا أن ننجح في أبعاد أخرى ، مثل إنتاج الأجهزة المنزلية وغير ذلك.