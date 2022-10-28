شاهد بالفيديو… الكابينة الوزارية العراقية الجديدة بعد نيلها ثقة البرلمان

العالم - العراق

ووعد السوداني خلال قراءة برنامجه الحكومي امام مجلس النواب "الشعب العراقي بتجاوز الازمات وتذليل العقبات من خلال نجاح المنهاج الوزاري".

وعقدت جلسة التصويت على الكابينة الوزارية بحضور 253 نائباً ورئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، وقادة الكتل السياسية.

تعهد رئيس مجلس الوزراء المكلف العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بتجاوز الازمات من خلال حكومته المرتقبة.

نشاهد معا هذا الفيديو الذي ارسله الينا قبل قليل مدير مكتب قناة العالم الاخبارية في بغداد الزميل نبيل بهروز.

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