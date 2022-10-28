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غدا السبت.. دعوات للمشاركة في 'الوقفة الأسبوعية' ضد الاعتقال السياسي بالضفة

غدا السبت.. دعوات للمشاركة في 'الوقفة الأسبوعية' ضد الاعتقال السياسي بالضفة
الجمعة ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٨ بتوقيت غرينتش

دعا أهالي المعتقلين السياسيين في رام الله، للمشاركة في الوقفة الأسبوعية، للمطالبة بالإفراج عن أبناءهم من سجون السلطة بالضفة الغربية.

العالم- فلسطين

وأكدوا أن" الوقفة ستكون يوم السبت، 29 من أكتوبر، الساعة الرابعة عصرا، على دوار المنارة وسط رام الله".

وبين الأهالي أن "أبنائهم لازالوا مضربين عن الطعام في ظروف احتجاز سيئة جداً وأشاروا إلى أن 145 يوماً مروا، وخيرة شباب فلسطين في زنازين السلطة".

ويعاني المعتقلون السياسيون المضربون عن الطعام في سجون السلطة وضعًا صحيًا صعبا، في ظل استمرار إضرابهم لليوم ال26 على التوالي، والمضربون هم الأسرى المحررون أحمد هريش وأحمد خصيب وقسام حمايل وجهاد وهدان وخالد نوابيت، واعتقلوا إلى جانب منذر رحيب الذي لم يتمكن من الإضراب عن الطعام بسبب وضعه الصحي.

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غدا السبت.. دعوات للمشاركة في 'الوقفة الأسبوعية' ضد الاعتقال السياسي بالضفة